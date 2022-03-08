"Це всього лише тисяча людей": у МВС розвіяли міф про "страшних кадирівців"

Українців закликали не займатися панічними історіями.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що до штурму Києва окупанти планують задіяти "кадирівців".
Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко В ефірі 24 каналу пояснив, що не варто з цього приводу "розганяти" панічні історії.
За його словами, знищуючи "кадирівців", українські військові роблять добру справу для нашої держави.
"Дуже прошу всіх - не займайтеся цими панічними історіями. Якщо на нас йде полк "кадирівців", то це всього лише тисяча осіб. Це не так багато", - підкреслив радник міністра.
читайте такожУ Києві розвідники розбили диверсантів-кадирівців, які їздили на швидкійДенисенко також зазначив, що у Володимира Путіна також є особливе завдання по "кадирівцям". Зокрема, знищити їх в Україні, щоб йому було легше розбиратися з Чечнею після війни в Україні.
Нагадаємо, в четвер 3 березня Збройні Сили України в результаті наступальної операції розгромили колону кадирівців. У лавах армії російських окупантів повна демотивація і дезорієнтованість. Вояки розбігаються по лісах, хоча зовсім не орієнтуються на місцевості.
Також повідомлялося, що елітний спецназ української армії сили спеціальних операцій захопили "кадирівську" техніку.
"Бородачі-чучмеки, як вже не раз доводилося, самі звичайні труси. А тепер ще й бояться вночі відійти в туалет і пісяють прямо в дорогі штанці", - повідомили наші військові.
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