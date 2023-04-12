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"Це відео Росії, якою вона є": Зеленський відреагував на кадри зі стратою воїна ЗСУ окупантами

Анна Ярославська
12 квітня 2023, 11:21 оновлено 12 квітня, 11:57
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Президент України Володимир Зеленський закликав світ реагувати на агресію та військові злочини країни-окупанта Росії.
Володимир Зеленський, прапор РФ
Володимир Зеленський відреагував на страту українського полоненого російськими окупантами / ОПУ, ua.depositphotos.com

Президент України Володимир Зеленський прокоментував відео зі стратою українського військовополоненого, якого російські окупанти обезголовили, а кадри згодом були опубліковані в соцмережах.

За словами глави держави, це відео має побачити світ, щоб зрозуміти справжнє обличчя Росії.

"Є те, що нікому в світі неможливо ігнорувати: як легко ці звірі вбивають. Це відео... страти українського бранця... Світ повинен бачити. Це відео Росії, якою вона є (...) Це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою – таку звичку знищувати життя. Це не випадковість. Це не епізод. Так було раніше. Так було в Бучі. Тисячі разів", - заявив Зеленський.

відео дня

Президент закликав світ реагувати агресію та військові злочини країни-агресора Росії.

"Ніхто не зрозуміє, якщо лідери не зреагують. Зараз потрібно діяти! І нам в Україні максимально зосередитися на фронті. Максимально допомагати. Гнати окупанта з нашої землі! Головна мета - перемогти. Головна мета - Україні міцність, щоб перемогти. Розгром окупантів, вироки вбивцям, трибунал державі-злу", - заявив Зеленський.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / скріншот

Шокуюче відео зі стратою українського військового

Увечері 11 квітня в російських пабліках у Мережі з'явилося відео розправи над українським військовослужбовцем. На опублікованих кадрах люди у військовій формі з відзнаками російських окупантів страчують живу людину з жовтою стрічкою - її, як правило, використовують ЗСУ.

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявиі, що проводиться детальна перевірка змісту відео зі стратою і встановлюється особа військового.

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування. Правоохоронці порушили провадження за ч.2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

"Ми знайдемо цих нелюдей. Якщо потрібно буде - дістанемо звідусіль, де б вони не були: з-під землі або з того світу. Але за вчинене вони точно понесуть покарання", - підкреслив глава СБУ Василь Малюк.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що окупанти хочуть деморалізувати та посіяти паніку в українських Силах оборони, публікуючи подібні відео. Крім того, окупанти так намагаються залякати своїх же бійців, щоб ті не думали здаватися в полон.

Попри подібні ролики, за словами Юсова, Україна продовжує дотримуватися Женевських конвенцій та бере окупантів у полон, без таких розправ.

"З іншого боку, росіяни активніше звертаються і намагаються здаватися в полон. Ми можемо нагадати статистику, що березень став рекордним місяцем за кількістю заявок у проект "Хочу жити" - понад 3000 російських військових звернулися з інформацією про те, що вони хочуть здатися в полон ", - сказав Юсов.

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