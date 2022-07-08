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"Це знищить світ": генерал розповів, чи ризикне Путін застосувати ядерну зброю

8 июля 2022, 18:48

Росія знає, що Захід стежить за її діями та в будь-який момент може відповісти на ядерний удар, сказав генерал.

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Чи зважитися Путін використовувати ядерну зброю/ фото Главред, Reuters

Застосування Росією ядерної зброї у війні проти України є малоймовірним, розповів генерал армії України Микола Маломуж в інтерв'ю Главреду.

За його словами, влада Росії в курсі, що західні союзники відстежують її дії і готові в будь-який момент запустити "відповідь" у разі ядерного удару. Це призведе до світової катастрофи.

"Думаю, що це (застосування РФ ядерної зброї, - ред.) є малоймовірним. Я знаю персонально Путіна, Патрушева, Шойгу, Бортникова – вони не самогубці. Навіть при тому, що у них у всіх не зовсім нормально з головою, вони хочуть жити. Американці і британці їх попередили: як тільки будуть підготовлені ядерні ракети до пуску, що Захід відстежує за допомогою космічних та інших розвідувальних засобів в режимі онлайн, кожну секунду, американці і британці відразу задіють свої системи. І це вже буде пряма сутичка ядерних країн, яка може призвести до катастрофи. Росія не врятується, не зіб'є ракети, які запустять у відповідь на атаку РФ американці і британці. Це буде той сценарій, який знищить світ", - зазначив генерал.

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Однак, на його переконання, РФ все ж продовжить лякати світ ядерною зброєю, як вона лякала Фінляндію і Швецію через їхній вступ до НАТО.

"Ну, лякала - і тепер ці країни вступають до Альянсу, але Росія навіть відвела війська", - звернув увагу Маломуж.

Також генерал розповів, в якому випадку оточення президента РФ Володимира Путіна перестане його підтримувати в питанні можливого застосування ядерної зброї

"Оточення Путіна, звичайно, його підтримувало і підтримує, тому що у них просто немає іншого виходу: вони в одному човні, вони – однодумці. Та й у правовому плані вони разом тягнуть одні й ті ж злочини і діяльність. Але коли постане питання про їхнє власне життя і життя їхніх дітей, багато виконавців на рівні спецслужб і військових, які причетні до процесу залучення ядерного потенціалу, швидко переорієнтується, щоб зупинити цей сценарій. У такому випадку дуже висока ймовірність, що наказ Путіна про нанесення удару, навіть якщо такий буде, просто не виконуватимуть. Оточення Путіна зберігатиме себе і свої перспективи", - підсумував він.

Ядерний шантаж Росії

Нагадаємо, раніше директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик зазначав, що президент РФ Володимир Путін використовує погрози застосування ядерної зброї як елемент шантажу. Однак можливість використання тактичної ядерної зброї виключати не можна.

До того багато разів з'являлася інформація, що Путін серйозно хворий. Раніше британське видання The Mirror з посиланням на розмову з олігархом, який має тісні зв'язки з владою РФ, писало, що Путін страждає небезпечним захворюванням – медики виявили у нього рак крові.

Екс-глава британської розвідки Крістофер Стіл, який раніше керував відділом Росії в МІ-6 в Лондоні, також вважає, що Путін дійсно серйозно хворий, однак поки незрозуміло, яка саме це хвороба.

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війна в Україні ядерне вооружение Володимир Путін Микола Маломуж
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