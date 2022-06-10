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Ворог сам тікатиме: Маломуж пояснив, як ЗСУ можуть визволити Херсон і Мелітополь навіть без штурму

10 червня 2022, 01:32

У міру надходження західної зброї українські війська зможуть переходити від тактичного до стратегічного наступу на Півдні.

Маломуж пояснив, як ЗСУ можуть визволити Херсон і Мелітополь навіть без штурму/ УНІАН, Главред

Українські воїни зараз діють на усіх фронтах дуже правильно. Проте ЗСУ в міру надходження західної зброї зможуть діяти ще активніше і вести не тактичний, а стратегічний наступ у Херсонській та Запорізькій областях.

Якщо українським бійцям вдасться пробити коридор до моря, то це створить умови для оточення російських загарбників. Про це розповів керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005–2010 роках, генерал армії Микола Маломуж, пише "Обозреватель".

За його словами, оточення російських військ на цих напрямках дасть змогу визволити з окупації Херсон, Мелітополь та інші населені пункти навіть без штурму.

"Використовуючи новітню техніку, яка надходить у ці дні та тижні в Україну, ми зможемо завдавати ударів не тільки для ураження оборонних засобів, наприклад, у зонах оборони – Запорізькій, Херсонській, але й просто щоб обходити їх. Тоді не треба буде штурмувати ані Херсон, ані Мелітополь, ані інші міста, бо, опинившись в оточенні, ворог буде тікати", – зазначив Маломуж.

У той же час українським військам потрібно наносити удари й на інших ділянках фронту, щоб послабити позиції ворога.

Раніше Маломуж пояснив, чому Україні не варто бити по території РФ. За його словами, це ще більше розв’яже руки країні-агресорці – Кремль може оголосити вже не "спецоперацію", а війну, і під цим приводом мобілізувати усі наявні сили і засоби, у тому числі й ядерні.

Нагадаємо, окупанти не можуть захопити Сєвєродонецьк, тому постійно відкладають "дати захоплення міста", які вони собі визначили. Тепер загарбники оголосили новий дедлайн – 12 червня, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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