Арестович пояснив, як боротимуться з окупантами в руках ЗСУ британські дрони-камікадзе

Арестович пояснив , що таке дрони-камікадзе / колаж УНІАН і WB GRUP

Дрони-камікадзе, які скоро повинні почати поставляти ЗСУ британці, здатні пікірувати на ціль і знищувати її вибухівкою. Про це розповів радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович.

"Звичайний дрон злітає, розвідує і приводить артилерію, або танки, або наземні війська. А дрон-камікадзе не просто знаходить ціль, а може спікірувати на неї, у нього в голові вибухівка і він її підірве", — пояснив він.

Як каже Арестович, Великобританія оголосила про постачання Україні як мінімум сотень дронів-камікадзе. Але поки невідомо, яких саме моделей вони будуть.

"Дрони-камікадзе бувають різними. Наприклад, Switchblade 300 може вразити піхоту, від трьох до шести чоловік. А Switchblade 600 - вже побільше, вони можуть вражати бронетехніку, ППО. На танки їх шкода використовувати, а на ППО, машинне управління, зв'язок саме те. Ми не знаємо, які постачатиме Британія, але сотні - це дуже вагома історія. Якщо в одній стороні зосередити 50 одиниць такої техніки, то можна винести все в нуль ‒ ключові позиції артилерії, командні пункти, машини управління і т.д.", – підсумував він.

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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон анонсував передачу Україні 10 самохідних артилерійських систем і тих самих дронов-камікадзе.

"Президент Зеленський розповів про поточну ситуацію в Україні та останні Російські просування. Прем'єр-міністр розповів найновішу інформацію про останню військову техніку Британії, в тому числі про 10 самохідних артилерійських системах і курсуючих боєприпасах (дронах-камікадзе), які повинні прибути в найближчі дні і тижні", - наголошується в повідомленні.

Як раніше говорив міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню - Україні передадуть ще дюжину самохідних артилерійських установок. Шість з них надасть Франція – САУ моделі Caesar.

Такі установки передадуть додатково до тієї дюжини, які ця країна вже дала ЗСУ раніше.

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