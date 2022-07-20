"Ми цю "котлету" готуємо до нарізання": Арестович розповів, як ЗСУ готуються звільняти Херсон

Арестович розповів про ситуацію на Херсонському напрямку.
Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що українські військові створюють умови для "просідання" бойових можливостей російських окупантів у тимчасово захопленій ними частині Херсонської області.
Як розповів Арестович у розмові з російською журналісткою Юлією Латиніною, "таке угруповання ніхто ніякими перемир'ями перебивати не буде".
"Ми ж бачимо системну роботу (ЗСУ - ред.) по складах, командних пунктах, деяким іншим об'єктам, мостам. Все це в сукупності, навіть невійськовій людині, про щось дуже конкретно сигналить. Сигналить про те, що ми цю "котлету" готуємо до нарізання і поїдання. І зрозуміло, що таке угруповання ніхто ніякими перемир'ями перебивати не буде", - повідомив радник глави Офісу президента.
Удар по Антонівському мосту в окупованому Херсоні
Радник голови Херсонської обласної Військової адміністрації Сергій Хлань 19 липня заявив, що по укріпрайону російських окупаційних військ біля Антонівського мосту в захопленому Херсоні було завдано артилерійського удару. Стався потужний вибух.
Чиновник уточнив, що мова йде про точковий удар по позиціях військ Росії біля Антонівського мосту.
"Прямо зараз передають, що є точне попадання в районі Антонівського мосту, а саме між мостами через Дніпро і через Конку, в районі кафе "Наірі" і автостанції. Там є такий майданчик, де орки зробили дуже потужні укріплення, розмістили багато зброї, розмістили військовий підрозділ, що займається охороною і виступає потужним блокпостом на території між мостами. Зараз там потужний вибух", - сказав Хлань.
Також він підкреслив, що ЗС РФ розгублені через успішні військові операції ЗСУ в Херсонській області.
Дивіться онлайн новини Херсон
Читайте також:
- Під Херсоном сталися вибухи на ремонтній базі військових РФ
- Зачистка передмістя Херсона: стало відомо про нове просування ЗСУ
- ЗСУ накрили потужним ударом базу окупантів РФ у Херсоні: перші подробиці