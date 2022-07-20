"Ми цю "котлету" готуємо до нарізання": Арестович розповів, як ЗСУ готуються звільняти Херсон

Арестович / УНІАН

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що українські військові створюють умови для "просідання" бойових можливостей російських окупантів у тимчасово захопленій ними частині Херсонської області.

Як розповів Арестович у розмові з російською журналісткою Юлією Латиніною, "таке угруповання ніхто ніякими перемир'ями перебивати не буде".

"Ми ж бачимо системну роботу (ЗСУ - ред.) по складах, командних пунктах, деяким іншим об'єктам, мостам. Все це в сукупності, навіть невійськовій людині, про щось дуже конкретно сигналить. Сигналить про те, що ми цю "котлету" готуємо до нарізання і поїдання. І зрозуміло, що таке угруповання ніхто ніякими перемир'ями перебивати не буде", - повідомив радник глави Офісу президента.

Удар по Антонівському мосту в окупованому Херсоні

Радник голови Херсонської обласної Військової адміністрації Сергій Хлань 19 липня заявив, що по укріпрайону російських окупаційних військ біля Антонівського мосту в захопленому Херсоні було завдано артилерійського удару. Стався потужний вибух.

Чиновник уточнив, що мова йде про точковий удар по позиціях військ Росії біля Антонівського мосту.

"Прямо зараз передають, що є точне попадання в районі Антонівського мосту, а саме між мостами через Дніпро і через Конку, в районі кафе "Наірі" і автостанції. Там є такий майданчик, де орки зробили дуже потужні укріплення, розмістили багато зброї, розмістили військовий підрозділ, що займається охороною і виступає потужним блокпостом на території між мостами. Зараз там потужний вибух", - сказав Хлань.

Також він підкреслив, що ЗС РФ розгублені через успішні військові операції ЗСУ в Херсонській області.

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