"Це просто дно!": інфекціоніст не може доїхати до COVID-хворих через марш антивакцинаторів

Медик не може потрапити до лікарні через противників вакцинації / facebook.com/infamedst

У Києві лікар-інфекціоніст Станіслава Гапонова поскаржилася, що не може доїхати на роботу в лікарню через марш антивакцинаторів. Через акцію в столиці величезні затори.

Емоційними публікаціями медик поділилася на своїй сторінці в Facebook.

"Це просто дно! Це щось неймовірне. Спочатку не повірила своїм очам. Придивилася - так. Сотні молодих працездатних людей вийшли вранці робочого дня на мітинг проти вакцинації. Це сюр. Я, інфекціоніст, не можу доїхати на свій прийом, де я буду лікувати людей від ковіду, а деяких відправляти в стаціонар, тому, що мені перекрили дорогу антивакцинатори. Моєму татові 80 років. Він хоче 3-тю дозу вакцини. А 30-річні люди живуть з уявленнями з кам'яного віку", - написала Гапонова.

Також вона зазначила, що в лікарні її очікують пацієнти, які потребують допомоги.

читайте такожЛяшко назвав акцію "антивакцинаторів" насмішкою над медиками і родичами померлих від COVID-19"Я коли-небудь напишу розповідь, або повість, або роман. Про свою роботу, про пандемію ковід, про лікарів та пацієнтів. Фабула його буде така: головна героїня, лікар, їде на роботу і думає про 33-річного здорового хлопця, який помер минулого тижня в реанімації клініки, де вона працює. У нього було 100% ураження легенів. І тут дорогу її машині перекриває натовп антивакцинаторів. Вони сміються, розмахуючи плакатами, показують, що нікого не пропустять. У тій же пробці стоїть машина швидкої допомоги, в якій реанімують пацієнта з дихальною недостатністю. Це літній чоловік. Він ще може говорити. З ним дочка. Він каже їй - бачиш, я ж просив зробити мені щеплення. Так, я обов'язково про все це напишу. Коли вийду на пенсію. А поки я їду на роботу... вже 1.5 години...", - написала Гапонова.

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Чи дісталася медик до лікарні - поки невідомо.

Варто нагадати, що станом на ранок середи, 3 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 23 393 жителів країни. У тому числі захворіли 1406 дітей і 421 медпрацівник. За минулі 24 години було госпіталізовано 5 935 осіб; летальних випадків - 720; одужали - 11 937 осіб.

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