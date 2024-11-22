'Звичайно, ми стурбовані': Пентагон відреагував на удар РФ по Дніпру

Вашингтон серйозно ставиться до риторики, що виходить від Росії, та зосереджений на озброєнні України.

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Сабріна Сінгх прокоментувала удар ракетою "Орешник" по Дніпру / Колаж: Главред, фото: росЗМІ, скріншот

Коротко:

Пентагон стурбований застосуванням Росією ракети РС-26 "Рубеж"

У США не побачили змін у ядерній доктрині РФ

У Пентагоні заявили, що 21 листопада країна-агресор Росія дійсно запустила по Дніпру експериментальну балістичну ракету середньої дальності. Вона була заснована на російській моделі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубіж". Про це заявила на брифінгу речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

"Це був новий тип смертоносної зброї, яку було застосовано на полі бою. Тож, це, безумовно, турбує нас", - сказала вона.

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При цьому Сінг утрималася від оцінки наслідків російського удару.

За її словами, США "продовжують стежити" за ситуацією і зосереджені на "підтримці України та постачанні її всім необхідним".

Сінг додала, що Вашингтон серйозно ставиться до риторики, що виходить від Росії.

"Але ми, як і раніше, зосереджені на озброєнні України і підтримці України в тому, чого вона найбільше потребує на полі бою. І як нагадування, поки ця безрозсудна риторика триває, Путін може вирішити припинити цю війну сьогодні. Він може вирішити вивести російські війська і покласти край своїй агресивній війні. Тому ми продовжимо концентруватися на тому, чого потребує Україна на полі бою", - сказала представниця Пентагону.

За її словами, США не побачили жодних змін у ядерній позиції РФ і не скоригували свою ядерну позицію у відповідь.

Час підльоту ракети РС-26 Рубіж / Інфографіка Главред ​

Удар РФ міжконтинентальною ракетою "Орешник" по Дніпру - що відомо

Як повідомляв Главред, вранці 21 листопада Росія вдарила ракетами по Дніпру і його околицях. Унаслідок удару постраждало промислове підприємство.

Повітряні сили ЗСУ припустили, що для атаки було використано міжконтинентальну балістичну ракету.

РФ нібито попередила про це США за 30 хвилин до пуску. Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Президент РФ Володимир Путін заявив про застосування балістичної ракети середньої дальності "Орешник" в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні. За словами диктатора, ракета досягає швидкості 10 махів (приблизно 2,5-3 км/сек) і, за його твердженням, є недосяжною для сучасних систем ППО.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку по Дрипру. Він сказав, що РФ використовує Україну як полігон для тестування нових типів зброї.

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