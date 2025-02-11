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Це неминуче: Тука сказав, чи вистоїть Покровськ

Анна Ярославська
11 лютого 2025, 02:15
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Немає сенсу витрачати життя українських захисників, утримуючи руїни.
Георгий Тука, ВСУ
Георгій Тука оцінив, чи втримають ЗСУ Покровськ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, deepstatemap

Ви дізнаєтеся:

  • Чи буде окупований Покровськ
  • Чому ЗСУ вигідніше залишати деякі населені пункти

Окупація Покровська російською армією неминуча. Таку думку озвучив колишній очільник Луганської військово-цивільної адміністрації та заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука.

Водночас він не вважає трагедією той факт, що ЗСУ доводиться залишати деякі населені пункти.

"Вважаю абсолютно правильною позицію, яку висловив наш воїн, колишній комбриг і комбат, герой Донецького аеропорту під позивним "Купол". Він сказав, що наша головна мета - не втримати певний населений пункт, село, посадку чи перехрестя, а знищити якомога більше особового складу і техніки ворога", - сказав Тука під час чату на Главреді.

Це неминуче: Тука сказав, чи вистоїть Покровськ
Покровськ - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Він навів приклад можливого співвідношення втрат ЗСУ та армії РФ: "Уявіть собі, що тримаючи оборону Покровська, ми завдаватимемо ворогу втрат 1:4, тобто на одного втраченого нашого військовослужбовця ми знищуватимемо чотирьох окупантів. Якщо ми залишимо ці руїни та відійдемо на заздалегідь підготовлені інші позиції вглиб території, це дасть нам змогу завдавати втрат у співвідношенні 1:8".

За словами Туки, у такому разі немає сенсу витрачати життя українських захисників, утримуючи руїни. Замість цього краще відійти на підготовлені позиції, щоб знищувати ще більше ворогів.

"Я, звичайно, не військова людина, але мені імпонує друга позиція. І я не бачу трагедії в тому, що зараз ми змушені залишати той чи інший населений пункт. Надалі це дасть нам змогу накопичити резерви і діяти більш ефективно. Адже поняття "місто-герой" - це найчистіший "совок". Як територія може бути героєм? Героями можуть бути люди, які захищали ту чи іншу територію. Це людей потрібно нагороджувати і низько їм кланятися", - резюмував він.

Дивіться відео - Георгій Тука поділився прогнозом щодо перспектив врегулювання війни Росії проти України:

Ситуація в Покровську - останні новини

Як повідомляв Главред, що росіяни стягують війська для прориву на Покровськ. Аналітики повідомили, що окупанти не залишають спроб зробити великий наступ на Покровськ. Вони стягують до міста дедалі більше підрозділів, переводять військових з інших напрямків, зокрема з Курахівського.

У ЗСУ назвали головну ціль РФ поблизу Покровська. Віктор Трегубов пояснив, що російські окупанти намагаються обійти Покровськ і перерізати траси, які ведуть до міста. Мета загарбників - залишити українських захисників міста без постачання або хоча б обмежити його.

Майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман прогнозував, що якщо окупанти візьмуть Покровськ, то, ймовірно, вони рушать на Павлоград, Дніпро та Запоріжжя. Він додав, що цілі росіян не обмежуються захопленням Донецької та Луганської областей, адже вони переконані, що Україна не повинна існувати.

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Хто такий Георгій Тука

Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

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