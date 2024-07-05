'Це не остання': в ГУР розкрили нові деталі таємної операції 'Рибалка'

Головне управління розвідки Міноборони України планує серію операцій, про які згодом повідомлять. Про це в ефірі ного телемарафону розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов, коментуючи деталі пожежі на ракетному кораблі Балтійського флоту РФ "Сєрпухов".
"Це не остання операція (операція "Рибалка" – ред.), в процесі реалізації ще низка таких, і новини точно будуть", – сказав Юсов.
Він розповів про подробиці однієї з операцій ГУР МОУ під кодовою назвою "Рибалка". За словами Юсова, ця операція тривала протягом року, починаючи з 2023 року.
Військовослужбовець російської армії українського походження, який виступав проти російської війни і хотів звільнитися з армії країни-агресора.
Після відмови йому вдалося встановити зв'язок з українськими спецслужбами. У результаті спецоперації було нанесено пошкодження ракетному кораблю "Серпухов" російського Балтійського флоту і отримано секретні дані про військово-промисловий комплекс РФ.
Хто такий Андрій Юсов
Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.
Пожежа на кораблі Балтійського флоту РФ - удари по російських кораблях
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 8 квітня у Калінінградській області РФ сталася пожежа на російському ракетному кораблі "Серпухов", що призвела до серйозних пошкоджень. Про це повідомляли українські ЗМІ з посиланням на джерела у спецслужбах.
Спікер Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов зазначив, що пошкоджений на Балтиці ракетний корабель РФ "Серпухов" готували до перекидання в Чорне море.
Під час спецоперації "Рибалка" Головному управлінню розвідки Міністерства оборони вдалося пошкодити російський ракетний корабель "Серпухов" і отримати секретні дані про Балтійський флот та військово-промисловий комплекс Росії. Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов на пресконференції.
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