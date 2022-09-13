Це наша земля: ЗСУ деокупували ще три населені пункти на Харківщині

ЗСУ вигнали росіян ще з трьох населених пунктів на Харківщині / скріншот Telegram-канал Залужного, УНІАН

У вівторок, 13 вересня, українським військовим вдалося деокупувати ще три населених пункти в Харківській області - Липці, Глибоке і Стрілече. Вони знаходяться неподалік від кордону з Росією, повідомляє 247 окремий батальйон 127 окремої бригади у Telegram.

"Це наша земля. Вона є, була і буде Україною. Жодного "руського міра" тут не буде. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста і села", - написали військові.

Захисники вже підняли державний прапор України у звільнених населених пунктах.

Зазначимо, за словами заступника міністра оборони Анни Маляр у Telegram, українські військові звільнили вдвічі більше територій у Харківській області, ніж було офіційно оголошено Міністерством оборони.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, кількість населених пунктів, які вже вдалося звільнити українським захисникам у Харківської області, досягло 300.

Загалом Збройні Сили України станом на цей час вже деокупували на Харківщині 3 800 квадратних кілометрів території. Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

У Харківській області бійці Збройних сил України на окремих ділянках фронту вийшли до державного кордону з Росією. Про це повідомив голова Харківської ОВВА Олег Синєгубов.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що українські військові пішли в потужний контрнаступ на Харківщині і що таких успіхів від дій ЗСУ навіть не очікували. Резніков сказав, що всі ці успіхи є знаком того, що Росію можна перемогти. Однак поки рано святкувати перемогу, так як російські війська можуть спробувати піти в контратаку, підкреслив він.

Експерти американського Інституту вивчення війни заявили, що ЗСУ переламали хід війни на свою користь, при цьому Україна буде все частіше диктувати місце і характер основних бойових дій, а РФ буде все частіше неадекватно реагувати на зростаючий фізичний і психологічний тиск. Однак війна, швидше за все, затягнеться до 2023 року, впевнені в ISW.

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