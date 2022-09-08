ЗСУ можуть повністю звільнити Харківську область до кінця осені - експерт

Деокупація Харківщини може знизити кількість обстрілів обласного центру. Поки що окупанти контролюють території на північ від Харкова.
Збройні Сили України можуть повністю деокупувати Харківську область вже до кінця осені, а за певних умов – навіть почати наступ в Донецькій та Луганській областях. Таку думку озвучив військовий експерт Олександр Коваленко.
Росіяни поки що контролюють території на північ від Харкова, звідки в обласний центр дістає ствольна та реактивна артилерія, пише Obozrevatel.
"На сьогоднішній день оперативна інформація вимальовується так, що Харківську область можна буде звільнити щонайменше до кінця осені. Скажу більше: якщо підтвердиться той сценарій, який зараз реалізується, то у ЗСУ до кінця осені буде можливість зробити контрнаступальні дії вже не лише в Харківській області, це буде каскадне руйнування оборони окупантів в Луганській та Донецькій областях", – заявив Коваленко.
Він також додав, що наступ ЗСУ буде не лише не Схід і Південь, а й на Північ Харківщини, де досі не вибиті окупанти.
"Деокупація Харківщини, зокрема на північ від міста – це також зменшення можливостей для російських військ обстрілювати Харків зі ствольної та реактивної артилерії", – зазначив Коваленко.
Зазначимо, російські окупанти практично щодня обстрілюють Харків. Зокрема, минулої ночі один ракетний удар був у Салтівському районі міста, другий - у Холодногірському. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, в першому випадку, за попередніми даними, удар був нанесений по об'єкту критично важливому для нормального життєзабезпечення міста. У Салтівському районі в місці влучення ракети спалахнула пожежа. У Холодногірському районі - влучання по одному з підприємств Харкова.
Ситуація в Харківській області
Сили оборони України провели успішні контратаки в Харківській області в районі Балаклії та, ймовірно, відкинули війська Росії на лівий берег річок Сіверський Донець і середня Балаклійка. Українці, схоже, взяли селище Вербівка, яке приєднується до Балаклії з північного заходу і південно-західний район самої Балаклії. Окупанти могли втратити й інші позиції в Балаклійському районі. Про це повідомили в Інституті вивчення війни 7 вересня.
Російський пропагандист Юрій Котьонок заявив вчора, що Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті йдуть бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.
У районі Балаклії в Харківській області бійці Збройних сил України звільнили село Нова Гусарівка. Вони зняли прапор окупантів, який був поставлений біля сільради в населеному пункті.
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