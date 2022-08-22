Це нахабство: Зеленський висловився щодо запиту Росії на проведення Радбезу ООН

Зеленський висловився про дії Росії на ЗАЕС / Колаж УНІАН

Скликання Росією засідання Радбезу ООН щодо ситуації навколо Запорізької АЕС - це нахабство, оскільки саме вона здійснює провокації й терор на станції, йдеться в новому зверненні президента Володимира Зеленського.

Він зазначив, що загальна кількість різних ракет, які Росія застосувала проти України протягом 180 днів повномасштабної війни наближається до 3,5 тисяч. Удари російської артилерії, за його словами, просто неможливо порахувати - настільки їх багато.

"І при цьому держава-терорист ще не припиняє грати з міжнародними структурами і вкотре має нахабство збирати Радбез ООН, аби обговорити свої ж власні провокації, свій же власний терор на Запорізькій АЕС", - сказав президент.

Як відомо, Росія запросила проведення термінового засідання Радбезу ООН 23 серпня щодо ситуації навколо ЗАЕС.



Провокації окупантів на Запорізькій АЕС

Окупанти ставлять під загрозу не тільки своє існування, а й життя величезної кількості людей. 3 березня війська РФ направили в Енергодар колону бронетехніки з 100 одиниць. 4 березня вони обстріляли Запорізьку АЕС при спробі захопити її. Тоді на атомній електростанції спалахнула пожежа.

Згодом російським військовим вдалося захопити АЕС. Вони розмістили на майданчику станції свої техніку і почали використовувати АЕС як військову базу.

14 березня стало відомо про те, що окупанти підірвали боєприпаси поблизу одного з енергоблоків Запорізької АЕС. На станції були присутні також працівники Росатому.

21 липня стало відомо про те, що окупанти розмістили військову техніку і вибухівку в машинному залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилося поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому Баку зберігається легкозаймиста олія, яку використовують для охолодження парових турбін.

5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди з РСЗВ потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього були ризики витоку водню.

9 серпня українська розвідка підтвердила, що окупанти мінують енергоатомні блоки Запорізької АЕС. До цього причетні "вагнерівці".

Нагадаємо, обстріли на Запорізькій АЕС координують співробітники "Росатому". Вони завжди знають, де і коли буде обстріл, а окупанти спокійно ходять по території станції під час обстрілів.

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