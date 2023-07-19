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Це критичний момент, РФ не зможе відновити Кримський міст - Жданов

Ангеліна Підвисоцька
19 липня 2023, 16:18 оновлено 19 липня, 16:30
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Місце, де обвалився проліт моста, знаходиться на висоті 30 метрів над рівнем моря.
Кримський міст, Олег Жданов
Кримський міст не вийде відновити після вибуху / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Telegram

Нещодавно стало відомо про нову "бавовну" на Кримському мосту. Після цих вибухів відновити його буде практично нереально. Все через місце, де стався обвал. Подробиці в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

Він зазначив, що вже настав критичний момент, коли відремонтувати міст не вийде.

"Подивіться на карту: 145-я опора – це два прольоти від центральної арки моста, це найвище місце, близько 30 метрів над водою. Відновлення цих прольотів буде вкрай важким. Це біля Керчі, де висота моста була кілька метрів над рівнем моря, міг легко підійти плавучий кран, обвалити старий міст і поставити новий проліт. Цього разу так не вийде", - сказав Олег Жданов.

відео дня

Водночас він нагадав, що наразі продовжує функціонувати залізнична частина Керченського мосту, через яку РФ і перекидає військову техніку та боєприпаси.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Удар по Кримському мосту

Владислав Селезньов розповів, чим і як можна знищити Кримський міст. Для ударів можна застосовувати комбіновані атаки. Експерт каже, що реалізація планів сил оборони України зі створення цілого флоту морських дронів-камікадзе здатна обернутися блокадою кораблів Чорноморського флоту РФ в їх бухтах базування.

У Білому домі прокоментували атаку на Кримський міст. Київ самостійно визначає, чи є Кримський міст легітимною військовою метою для поразки, зазначає представник Адміністрації президента США.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Кримський міст беззахисний і буде знищений. Ключовим військовим завданням було перерізати залізницю, щоб окупанти не змогли забезпечувати своє угруповання на півдні.

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