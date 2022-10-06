"Це котел": на півдні ЗСУ загнали окупантів у капкан, притиснувши до берега Дніпра

ЗСУ продовжують наступ на півдні / Facebook / MinistryofDefence. UA

На південному напрямку підрозділи Збройних сил України затиснули російських окупантів між своїми позиціями і правим берегом Дніпра.

Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк на брифінгу.

"Якщо будуть критично порушені їх можливості перебратися на інший берег – це котел", - підкреслила вона.

За її даними, військове керівництво РФ найбільше покладається на повітряно-десантні війська, яких вдалося зібрати чимало.

У той же час вона підтвердила появу на південному напрямку щойно мобілізованих росіян і уточнила, що вони погано підготовлені, тому служать для російського військового командування тільки "гарматним м'ясом".

"Так, вже є факти появи на нашій дільниці так званих "свіжих мобілізованих", проте не свіжих за якістю. Вони не дуже підготовлені і, скоріше, виконують роль гарматного м'яса", — додала Гуменюк.

Наступ ЗСУ на півдні

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіа-центрі Україна.

Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

Інші новини: