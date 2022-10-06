"Це котел": на півдні ЗСУ загнали окупантів у капкан, притиснувши до берега Дніпра

Військове керівництво РФ найбільше покладається на повітряно-десантні війська, яких вдалося зібрати чимало.
На південному напрямку підрозділи Збройних сил України затиснули російських окупантів між своїми позиціями і правим берегом Дніпра.
Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк на брифінгу.
"Якщо будуть критично порушені їх можливості перебратися на інший берег – це котел", - підкреслила вона.
За її даними, військове керівництво РФ найбільше покладається на повітряно-десантні війська, яких вдалося зібрати чимало.
У той же час вона підтвердила появу на південному напрямку щойно мобілізованих росіян і уточнила, що вони погано підготовлені, тому служать для російського військового командування тільки "гарматним м'ясом".
"Так, вже є факти появи на нашій дільниці так званих "свіжих мобілізованих", проте не свіжих за якістю. Вони не дуже підготовлені і, скоріше, виконують роль гарматного м'яса", — додала Гуменюк.
Наступ ЗСУ на півдні
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.
Про це повідомив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіа-центрі Україна.
Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.
Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.
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