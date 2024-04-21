Це не просто судно: розкрито значення втрати для росіян ще одного корабля

У росіян останніми днями спостерігаються чергові втрати у кораблях.

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Україна продовжує завдавати ударів по ЧФ Росії / Колаж Главреда. Фото: Фейсбук Івана Киричевського

Підбите Україною судно росіян "Коммуна" виконувало пошуково-рятувальні місії. Для окупантів це дефіцитний корабель, вважає аналітик Defense Express Іван Киричевський.

"Це не просто судно, яке до цього моменту було найстарішою у світі плаводиницею військового призначення. "Коммуна" відрізняється також і специфічною конструкцією – це катамаран із довжиною корпусу майже 100 метрів та водозаміщенням 3000 тон", - розповів про характеристики "Коммуни" Киричевський.

Експерт наголосив, що "Коммуна" була пошуково-рятувальним судном саме для підводних човнів.

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Киричевський повʼязує нещодавні атаки на Чорноморський флот росіян з анонсованим раніше пакетом допомоги від Швеції з морськими торпедами і мінами.

Хто такий Іван Киричевський Іван Киричевський – журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації у Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах.

Коммуна - що відомо про ураження судна

У неділю вранці, 21 квітня, в окупованому Криму прогриміли нові вибухи. Окупанти хвалилися, що їм вдалося відбити атаку на один корабель.

Водночас партизани писали, що у ворога нібито є ліквідовані і "трьохсоті" серед живої сили, на що вказувала активність у тому районі "швидких".

За словами речника ВМСУ, росіяни продовжують прикривати свої бойові одиниці суднами забезпечення зі складу чорноморського флоту. Україна анонсувала удари по ворогу на півострові.

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