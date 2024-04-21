УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Це не просто судно: розкрито значення втрати для росіян ще одного корабля

Яна Ставська
21 квітня 2024, 21:58
У росіян останніми днями спостерігаються чергові втрати у кораблях.
Це не просто судно: розкрито значення втрати для росіян ще одного корабля
Україна продовжує завдавати ударів по ЧФ Росії / Колаж Главреда. Фото: Фейсбук Івана Киричевського

Підбите Україною судно росіян "Коммуна" виконувало пошуково-рятувальні місії. Для окупантів це дефіцитний корабель, вважає аналітик Defense Express Іван Киричевський.

"Це не просто судно, яке до цього моменту було найстарішою у світі плаводиницею військового призначення. "Коммуна" відрізняється також і специфічною конструкцією – це катамаран із довжиною корпусу майже 100 метрів та водозаміщенням 3000 тон", - розповів про характеристики "Коммуни" Киричевський.

Експерт наголосив, що "Коммуна" була пошуково-рятувальним судном саме для підводних човнів.

відео дня

Киричевський повʼязує нещодавні атаки на Чорноморський флот росіян з анонсованим раніше пакетом допомоги від Швеції з морськими торпедами і мінами.

Хто такий Іван Киричевський

Іван Киричевський – журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації у Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах.

Коммуна - що відомо про ураження судна

У неділю вранці, 21 квітня, в окупованому Криму прогриміли нові вибухи. Окупанти хвалилися, що їм вдалося відбити атаку на один корабель.

Водночас партизани писали, що у ворога нібито є ліквідовані і "трьохсоті" серед живої сили, на що вказувала активність у тому районі "швидких".

За словами речника ВМСУ, росіяни продовжують прикривати свої бойові одиниці суднами забезпечення зі складу чорноморського флоту. Україна анонсувала удари по ворогу на півострові.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Чорноморський флот війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Данія, яка обіцяла літаки Україні, продала частину F-16 Аргентині: у МЗС розʼяснили

Данія, яка обіцяла літаки Україні, продала частину F-16 Аргентині: у МЗС розʼяснили

23:17 Україна
"Готовий обговорити": Зеленський зробив неочікувану заяву щодо "плану Трампа"

"Готовий обговорити": Зеленський зробив неочікувану заяву щодо "плану Трампа"

22:24 Україна
У РФ буде сотні тисяч штурмовиків: Зеленський розкрив терміни нової атаки ворога

У РФ буде сотні тисяч штурмовиків: Зеленський розкрив терміни нової атаки ворога

21:33 Україна
Всі головні новини

Популярне

Розстріл копів: затримані військові розкололися і назвали мотив злочину 4028

Розстріл копів: затримані військові "розкололися" і назвали мотив злочину

Будуть заморозки, дощі й мокрий сніг: синоптик попередив про погіршення погоди 3445

Будуть заморозки, дощі й мокрий сніг: синоптик попередив про погіршення погоди

Оптична ілюзія для найкмітливіших: потрібно знайти інше слово за 4 секунди 2199

Оптична ілюзія для найкмітливіших: потрібно знайти інше слово за 4 секунди

Гороскоп Таро на тиждень з 22 по 28 квітня: Ракам - похід до лікаря, Водоліям - тріумф 2105

Гороскоп Таро на тиждень з 22 по 28 квітня: Ракам - похід до лікаря, Водоліям - тріумф

Останні новини

23:17

Данія, яка обіцяла літаки Україні, продала частину F-16 Аргентині: у МЗС розʼяснили

23:03

Позитив категорично висловився на адресу Насті Каменських

22:24

"Готовий обговорити": Зеленський зробив неочікувану заяву щодо "плану Трампа"

21:58

Це не просто судно: розкрито значення втрати для росіян ще одного корабля

21:33

У РФ буде сотні тисяч штурмовиків: Зеленський розкрив терміни нової атаки ворога

Україні потрібні договори з країнами Заходу, як в Ізраїля та Японії - КлочокУкраїні потрібні договори з країнами Заходу, як в Ізраїля та Японії - Клочок
21:23

Анна Кошмал висловилася про спілкування зі своєю "сім'єю" путіністів зі "Сватів"

20:46

У Києві ще кілька станцій метро готують до закриття: подробиці

20:39

Розстріл копів: затримані військові "розкололися" і назвали мотив злочину

20:34

Є одна національна традиція, яка мене дратуєПогляд

Реклама
20:06

Знайти число 721 за 5 секунд зможуть лише люди з орлиним зором: загадка на уважність

19:46

Кіна не буде: відомий український блогер пішов на фронт

19:39

Будуть заморозки і грозові дощі: в Україні лютує негода

19:35

У Сенаті США розкрили ймовірні терміни передачі Україні далекобійних ракет ATACMS

19:19

"Продовжує жити в світі аб'юзу": чому розлучилися Камалія та Мохаммад Захур

18:42

"Не здатний виконувати завдання": ЗСУ вдарили по кораблю Чорноморського флоту

18:37

Аналітики пишуть про патову ситуацію біля Часового Яру: що каже президент

18:18

ЗСУ можуть перейти у наступ, пакет допомоги США руйнує масштабні плани РФ – Маломуж

17:41

РФ битиме по максимуму: у ЗСУ назвали цілі ракетних ударів окупантів

17:26

Зеленський відповів, чи допоможе нова допомога США виграти Україні війну

17:19

"Мені прийшла повістка": Сергій Притула зізнався, чому зараз не на фронті

Реклама
17:03

Злата Огнєвіч показала рідкісний знімок своєї прекрасної мами

16:53

"Більше сил": Мусієнко розкрив, коли відбудеться потужний контрнаступ України

16:47

Не варто викидати вчорашнє картопляне пюре: які 3 апетитні страви можна з нього приготуватиВідео

16:23

Не тільки Patriot: Зеленський назвав зброю, яка захистить міста від ракет Росії

15:59

Розстріл копів під Вінницею: затриманим військовим загрожує "вишка"

15:25

Удар по окупантах РФ у Севастополі: у ВМС натякнули, куди влучили ракетиФото

15:24

"У заявах РФ панічні нотки": в ОП відповіли на істерику росіян після рішення Конгресу США

15:11

Путініст-хокеїст Фетисов напав з образами на Макрона

14:37

Зірка "Одного разу під Полтавою" розповіла, як болісно переживає розлучення з чоловіком

13:49

Як почистити маслюки і не забруднити руки: проста порада допоможе грибникам

13:49

Віталій Капранов розкрив обставини смерті брата-близнюка

13:36

Росіяни намагаються прорватись до Часового Яру: розвідка Британії розкрила ситуацію

13:33

Окупанти обстріляли Одесу: у місті прогримів вибух, є постраждалі

13:19

Будуть заморозки, дощі й мокрий сніг: синоптик попередив про погіршення погоди

13:18

"Нікого не треба": син путіністів Рудковської та Плющенка зрікся сестри

12:53

Гороскоп Таро на тиждень з 22 по 28 квітня: Ракам - похід до лікаря, Водоліям - тріумф

12:37

Кохана Дмитра Кулеби показала рідкісне фото з міністром

12:14

Стягують важку бронетехніку: росіяни атакують позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку

12:05

У Севастополі прогриміли вибухи: партизани повідомляють про загиблих і поранених окупантів

11:56

Китайський гороскоп на завтра 22 квітня: Бикам - стрес, Драконам - серйозна небезпека

Реклама
11:36

Хто з українців має право на щомісячну виплату: у Пенсійному пояснили

11:34

Фінансовий гороскоп на тиждень з 22 по 28 квітня: Козероги вирішать проблеми, Рибам - розчарування

11:26

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 квітня: Дівам - великі неприємності, Тельцям - дорога

10:58

Коли Україна отримає перший транш зброї: у Пентагоні розкрили, що ввійде в пакет

10:28

Возз'єднання Spice Girls і купа зірок: Вікторія Бекхем хвацько відзначила ювілейВідео

09:55

РФ може змінити плани на новий наступ у червні: в ISW розкрили "страх" окупантів

09:26

Гороскоп на завтра 22 квітня: Скорпіони - слухайте своє тіло, Ракам - серйозні зміни

09:19

У Раді розповіли, як військовозобов'язаним оновити дані без походу в ТЦК

08:55

РФ готує нові жорстокі атаки по енергетиці України: чи готуватись до блекауту

08:29

Росіяни активізують удари дронами та ракетами найближчими тижнями - ISW

Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомГоловоломкиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти