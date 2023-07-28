Путін цинічно поскаржився Африці на Україну і заклянчив перемовини

Директор Кремля Володимир Путін вигадав, що агресорка Росія напала на Україну, мовляв, через "загрози безпеці" його країні з боку західного світу.

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Путін, війська якого днями завдали ракетного удару по Одесі, каже, що нібито "хоче перемовин" / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Нацполіція

Очільник країни-окупанта Росії Володимир Путін цинічно заявив, що Москва, мовляв, "хоче вести перемовини з Києвом", тоді як Україна нібито "відмовляється". Напад агресора Російської Федерації на Україну він "пояснив" нібито "загрозою з боку колективного Заходу".

На саміті Африка-Росія Путін поділився вигадкою, згідно з якою Росія, мовляв, "завжди за перемовини", а Україна нібито "відмовляється". Про умови перемовин, за які виступає Кремль, він цинічно промовчав.

"Всі протиріччя повинні вирішуватися під час перемовин, але проблема полягає в тому, що з нами відмовляються вести перемовини", - вважає Путін.

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Також він звинуватив США і НАТО в нібито "створенні загроз для Росії". Тому, мовляв, Росія і напала на Україну.

"Я неодноразово заявляв, що ми готові вести перемовини, але ми ж не можемо нав'язувати ці перемовини", - підкреслив Володимир Путін.

Перемовини України та Росії

Президент Володимир Зеленський казав, що Україна має лише одну умову для початку мирних перемовин з Росією. Як сказав гарант, Київ буде готовий до перемовин з Москвою після того, як ЗСУ вийдуть на свої кордони станом на 1991 рік.

Президент Чехії Петро Павло припустив, "вікно можливостей" на фронті для України є до кінця року, після чого почнеться перемовний процес. На думку Павла, західний світ може зменшити військову підтримку української держави.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав Росії жорстку умову України щодо перемовин. Зокрема, діалог між Києвом і Москвою почнеться після того, як Кремль забере свої окупаційні війська із захопленого Кримського півострова.

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