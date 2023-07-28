УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Путін цинічно поскаржився Африці на Україну і заклянчив перемовини

Андрій Ганчук
28 липня 2023, 16:02 оновлено 28 липня, 16:14
216
Директор Кремля Володимир Путін вигадав, що агресорка Росія напала на Україну, мовляв, через "загрози безпеці" його країні з боку західного світу.
Путін, Одеса
Путін, війська якого днями завдали ракетного удару по Одесі, каже, що нібито "хоче перемовин" / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Нацполіція

Очільник країни-окупанта Росії Володимир Путін цинічно заявив, що Москва, мовляв, "хоче вести перемовини з Києвом", тоді як Україна нібито "відмовляється". Напад агресора Російської Федерації на Україну він "пояснив" нібито "загрозою з боку колективного Заходу".

На саміті Африка-Росія Путін поділився вигадкою, згідно з якою Росія, мовляв, "завжди за перемовини", а Україна нібито "відмовляється". Про умови перемовин, за які виступає Кремль, він цинічно промовчав.

"Всі протиріччя повинні вирішуватися під час перемовин, але проблема полягає в тому, що з нами відмовляються вести перемовини", - вважає Путін.

відео дня

Також він звинуватив США і НАТО в нібито "створенні загроз для Росії". Тому, мовляв, Росія і напала на Україну.

"Я неодноразово заявляв, що ми готові вести перемовини, але ми ж не можемо нав'язувати ці перемовини", - підкреслив Володимир Путін.

Перемовини України та Росії

Президент Володимир Зеленський казав, що Україна має лише одну умову для початку мирних перемовин з Росією. Як сказав гарант, Київ буде готовий до перемовин з Москвою після того, як ЗСУ вийдуть на свої кордони станом на 1991 рік.

Президент Чехії Петро Павло припустив, "вікно можливостей" на фронті для України є до кінця року, після чого почнеться перемовний процес. На думку Павла, західний світ може зменшити військову підтримку української держави.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав Росії жорстку умову України щодо перемовин. Зокрема, діалог між Києвом і Москвою почнеться після того, як Кремль забере свої окупаційні війська із захопленого Кримського півострова.

Інші новини:

Володимир Путін війна Росії та України мирні переговори з Росією
Реклама

Головне за день

"За рік-два Росія попросить пощади": журналіст назвав 3 слабкі місця армії РФ

"За рік-два Росія попросить пощади": журналіст назвав 3 слабкі місця армії РФ

17:42 Україна
Потужна "бавовна" у Таганрозі: в будинках повилітали вікна, є постраждалі

Потужна "бавовна" у Таганрозі: в будинках повилітали вікна, є постраждалі

16:59 Світ
ЗСУ розбили бригаду ворога та просунулись на Бахмутському напрямку

ЗСУ розбили бригаду ворога та просунулись на Бахмутському напрямку

15:56 Україна
Всі головні новини

Останні новини

17:42

"За рік-два Росія попросить пощади": журналіст назвав 3 слабкі місця армії РФ

17:36

Любовний гороскоп на серпень: Овну - непорозуміння, Ракам - відпочинок разом

17:11

Карась спрогнозував, чи зможуть "пригожинці" з Білорусі погрожувати Польщі та Литві

16:59

Потужна "бавовна" у Таганрозі: в будинках повилітали вікна, є постраждалі

16:57

Які продукти не потрібно мити: ви завжди мили їх безсенсовно

Переговори про виведення військ РФ із Криму почнуться, коли ЗСУ підійдуть до перешийка – КисельовПереговори про виведення військ РФ із Криму почнуться, коли ЗСУ підійдуть до перешийка – Кисельов
16:44

Оптична ілюзія для тих, хто не боїться труднощів: потрібно знайти орла на картинці

16:32

Екс-дружина Путіна насолоджується особняками в Європі з чоловіком молодшим за неї на 20 років-ЗМІ

16:14

Неприємності не за горами: 3 знаки зодіаку, яким не пощастить у серпні

16:03

Сальма Хайєк не посоромилася показати місце старіння на тілі

Реклама
16:02

Путін цинічно поскаржився Африці на Україну і заклянчив перемовини

15:56

ЗСУ розбили бригаду ворога та просунулись на Бахмутському напрямку

15:43

Град і шквали накриють частину України: де погода принесе "сюрпризи"

15:40

Рішення можуть відстрочити на 100 років: Кисельов про тривожний прогноз завершення війниВідео

15:39

Жінка вирішила приготувати обід в посудомийці: що з цього вийшло

15:32

Український ведучий розповів, як його хотіли стратити в Ірані

15:24

6600 грн допомоги почали видавати ще в трьох регіонах України: як отримати

14:55

РФ погрожує суднам біля портів України: у Зеленського закликали розібратисяВідео

14:54

Favbet Foundation передав ЗСУ черговий позашляховик Nissan

14:52

Проєкт "Другая Украина": Медведчук зареєстрував в РФ антиукраїнську "ГО"

14:43

Україна може втратити 50% аграрного потенціалу: Кущ пояснив, що буде із урожаєм цього року

Реклама
14:34

Кожен метр відвойовуємо потом і кров'ю: Залужний потужно висловився щодо наступу

14:30

Зенітки Gepard, дрони і десятки тисяч боєприпасів: пакет допомоги від Німеччини для України

14:27

Можуть уражати Кинджал і Онікс: Подоляк сказав, скільки Україні треба Patriot

14:24

Ніколи не кинуть і допоможуть розвиватися: 3 знака зодіаку кращих друзів

14:17

"Після цієї фотки виженуть з дому": Потап показав домашню ідилію

14:01

"Дядьки в студії обговорюють, що я не на фронті": Jerry Heil образилася на легендарного продюсера

13:40

Кардашьян вигуляла сумку за півмільйона доларів: як вона виглядає

13:40

Ворога вибивають потужним контрбатарейним вогнем: ЗСУ просуваються під Бахмутом

13:25

ЗСУ в Запорізькій області підійшли до критичної лінії "оборони" військ РФ - CNN

13:20

Як прибрати укус комара: спосіб, який дивує і допомагає одночасно

12:54

Збирали на похорон: в Росії у бідності помер 48-річний актор

12:44

"Війна до останнього українського солдата": Орбан цинічно "підмахнув" Путіну

12:20

Ердоган може "виторгувати" тристоронній формат: експерт спрогнозував долю зернової угоди

12:02

Гороскоп на завтра 29 липня 2023: Тельцям - випробування, Рибам - веселощі

12:02

Біля Запорізької АЕС були вибухи, їх зафіксувала МАГАТЕ

11:53

Марш-кидок, "море" вогню і диму: у ЗСУ показали, як звільняли СтаромайорськеВідео

11:21

Перемога має бути такою, щоб спроби РФ повернутися були лише хворою фантазією - Зеленський

11:15

РосЗМІ: Пугачовій стало погано, вона не встає з ліжка

11:10

Росія збирає сили для атак інфраструктури та прибережної зони України - ЗСУ

10:57

ЗСУ будуть бити артою до ПБК: Кисельов розкрив сценарій звільнення КримуВідео

Реклама
10:48

Де поставити доларове дерево у квартирі для залучення багатства

10:45

П`ятірняшки з Одеси: де вони і як виглядають

10:25

Росія хоче посварити Україну і Захід через зерно - Олексій КущЕксклюзив

10:12

"Йшов другий рік спецоперації": Москву атакував БПЛА, в РФ посміялися з Путіна

10:00

Екстраверт чи інтроверт: психологічний тест розповість про ваш тип особистості

09:55

ЗСУ масштабно наступають на Запоріжжі, окупантам РФ світить "котел" – соцмережіВідео

09:06

У ЗСУ - успіхи на Донбасі: у Генштабі розповіли про просування на фронті

08:57

"Ніяких рукостискань": Харлан "вибухнула" емоціями після скандалу з росіянкоюВідео

08:36

"Служити будуть всі": Чмут дав прогноз щодо мобілізації в Україні

08:34

Чи варто боятися російських "Ланцетів"?Погляд

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Цікаве
Оптичні ілюзіїГоловоломкиТести по картинці
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти