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"Не можна припинити вогонь, на нас наступають": Путін видав порцію марення щодо України

Аліна Дембіцька
30 липня 2023, 00:15 оновлено 30 липня, 00:37
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Під час своєї промови Путін почав цинічно брехати про те, що армія РФ, мовляв, відкинула та зупинила наступ ЗСУ.
Путин
Путін видав порцію марення по Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Російський диктатор Володимир Путін у суботу, 29 липня, виступив на пресконференції з приводу саміту Росія-Африка та видав чергову порцію маячні щодо війни в Україні. Про це йдеться на сайті Кремля.

Що заявив Путін?

Припинення вогню

За словами глави кремлівського режиму, припинення вогню в Україні зараз неможливе, оскільки ЗСУ буцімто "наступають".

"Один із пунктів (ініціативи африканських країн - ред) неможливий – є речі, які важко реалізуються або нереалізуються. Там один із пунктів – припинення вогню. Але українська армія наступає, вони в атаці, реалізують великомасштабний стратегічний наступ. До нас чого звертатися з припиненням вогню? Ми ж не можемо припинити вогонь, коли на нас наступають", - видав Путін.

відео дня

"Успіхи" армії РФ

Під час своєї промови Путін почав цинічно брехати про те, що армія РФ, мовляв, відкинула та зупинила наступ ЗСУ.

"Звичайно, скрізь противника зупинено, відкинуто. Більше того, на ділянці відповідальності генерал-лейтенанта Мордвічева наші підрозділи не тільки відбивають атаки противника, а й самі переходять у контрнаступ, забирають потрібні для наших військ ділянки. На двох дільницях вони просунулися", - нафантазував Путін.

Зернова угода

Виправдовуючись за вихід РФ із зернової угоди, глава Кремля сказав, що в період її дії з усього вивезеного з України зерна нібито менше 3% пішли до найбідніших країн.

Також він заявив, що мирний план щодо України та зернова угода нібито ніяк не пов'язані між собою.

Відповів президент РФ і на питання про те, коли його країна повернеться до зернової угоди. "Про зернову угоду: спочатку виконайте наші вимоги, а потім ми повернемося до зернової угоди", - сказав диктатор.

Депортація українських дітей

Путін цинічно заявив, що країна-агресорка буцімто не викрадала українських дітей, а нібито намагалась врятувати їх з-під обстрілів. Диктатор видав, що історія з викраденням дітей "була роздута".

"Ви знаєте: ніякого викрадення не було, були дії, направлені на порятунок дітей із зони бойових дій. Що ж дитячі будинки залишати під ударами артилерії?" - заявив він.

Зіткнення з НАТО

Глава кремлівського режиму заявив, що Росія нібито не прагне війни з НАТО, але готова до неї.

"Жодних зіткнень Росії і НАТО ніхто не хоче, але якщо хтось захоче — ми готові", - заявив Путін.

Дивіться в нашому телеграм-каналі уривок з промови Путіна:

'Не можна припинити вогонь, на нас наступають': Путін видав порцію марення щодо України
Путін видав порцію марення щодо України / скріншот

Нагадаємо, нещодавно президент країни-агресорки Росії Володимир Путін знову згадав ганебну сторінку російської армії, яку українські захисники вигнали з-під Києва у 2022 році. Цього разу сеанс самобичування диктатор влаштував під час форуму з лідерами африканських країн. Путін буквально нив і скаржився африканцям на те, що окупантів вибили з-під Києва. При цьому ганебну втечу окупантів РФ з-під Києва диктатор сором'язливо назвав "відведенням військ".

Раніше Главред розповідав, що Путін "спалився" на двійниках. На різних заходах можна побачити різних двійників диктатора Володимира Путіна, заявив кандидат психологічних наук, профайлер Дмитро Попов.

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