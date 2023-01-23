ЗСУ добиваються успіхів біля Кремінної, це підтвердили в США - кореспондент Пентагону

Успіхи ЗСУ підтвердив високопоставлений військовий чиновник США.

Українські військові здобули успіхів біля Кремінної / Колаж фото 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Радіо Свобода

Українські військові продовжують контрнаступати, щоб звільнити всі захоплені Росією території. Потужний контрнаступ триває у районі Кремінної в Луганській області. Там ЗСУ приносять додаткові успіхи. Це помітили навіть в США, повідомляє кореспондент Пентагону Джек Детч.

Інформацію про успіхи українських військових підтвердив високопоставлений військовий чиновник США.

"США бачать, що українські контрнаступи поблизу окупованої Росією Кремінної принесли "деякі додаткові успіхи", – зазначив кореспондент Пентагону.

Війна в Луганській області

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай раніше заявив, що окупанти РФ зібрали на Луганщині близько 30 тисяч своїх військ.

Загарбники постійно обстрілюють звільнені ЗСУ населені пункти.

Гайдай казав, що ЗСУ наступають у напрямку Кремінної та Сватового. Українські війська поступово звільняють свої землі.

Однак, на думку Гайдая, стрімкого наступу там не буде, оскільки ворог зумів там серйозно зміцнитися. Також чиновник заявив про важкі бої в Білогорівці, по якій окупанти завдають масованих ударів.

Крім того, Гайдай розповів, що на напрямок Сватове-Кремінна окупаційні війська Росії перекинули свої резерви - окупанти там "просідають". Росіяни там зміцнилися і позаривалися, як за часів В'єтнамської війни.

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