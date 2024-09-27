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"Це буде логічно": експерт сказав, коли РФ відмовиться від планів загарбання України

Альона Вороніна
27 вересня 2024, 14:35
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Україна і західні партнери повинні винести урок з цієї ситуації і зрозуміти, що не можна більше давати "золоту рибку" Росії і будь-яким її правителям.
Украинские военные, Максим Розумный
Експерт сказав, коли РФ відмовиться від планів загарбання України/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені кзязя Володимира Мономаха, Главред

Країна-агресорка Росія може відмовитися від планів загарбання України, коли вона переключиться на свої внутрішні проблеми. У такому разі відмова від експансіоністських планів і всього іншого буде логічною.

Але Україна для Росії буде лишатися ворогом у свідомості, тому не варто очікувати, що колись до влади в РФ може прийти політик, який матиме проукраїнські погляди. Таку думку висловив політичний експерт Максим Розумний під час чату на Главреді.

У відповідь на питання, чи може до влади в Росії прийти проукраїнський політик або бодай такий, що не буде одержимий ідеєю її загарбати чи знищити, Розумний відповів, що проукраїнський політик точно не прийде до влади в РФ.

"Проукраїнський – точно ні. В найближчі десятки років це неможливо без насильницького повалення путінського режиму з боку західної коаліції, як відбулося з Третім Рейхом. Без такого розв’язання будь-який політик, який буде в Росії навіть протистояти Путіну, буде йти до влади з проросійськими гаслами і обіцятиме робити краще для Росії, ніж робив Путін", – зазначив експерт.

За його словами, Україна для Росії буде лишатися ворогом у свідомості, тому будь-який російський патріот не буде проукраїнським політиком, а якщо він не буде російським патріотом, він не отримає владу в Росії.

"Чи може Росія відмовитися від планів загарбання України – так. Коли Росія переключиться на свої внутрішні проблеми, відмова від експансіоністських планів і всього іншого буде логічною", – вважає Розумний.

Експерт зазначив, що ідея експансії та відродження імперії у росіян народилася, коли вони почали біситися з жиру.

"Власне, ця ідея експансії та відродження імперії народилася, коли росіяни почали біситися з жиру, тобто коли в них усе дуже добре стало: газопроводи і нафтопроводи працювали, долари текли рікою, "Нижний Тагил" святкував "день победы" в Єгипті і всюди, де тільки можна. І тоді, як старій у казці про Золоту рибку, Росії закортіло стати "владычицей морскою". Тоді там виникла ідея, чому б Крим не повернути, а тоді й всю Україну", – сказав Розумний.

Коли ж ця стара опиниться біля розбитого корита, будуть зовсім інші завдання, зазначив експерт.

"Але для зовнішнього світу, для України і наших західних партнерів урок цієї ситуації полягає в тому, що не можна більше давати "золоту рибку" Росії і будь-яким її правителям", – додав він.

Дивіться відео чату з Максимом Розумним, в якому він розповів про загрозу заморозку війни в Україні:

Хто такий Максим Розумний

Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Війна в Україні – останні новини

Раніше політичний експерт Максим Розумний сказав, хто може створити альтернативу Путіну. Він зазначив, що РФ вже втратила дуже багато, тому втрата контролю над частиною Курщини не сприймається елітами РФ як серйозний удар і не змінить їхніх настроїв.

Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що Україна може уразити мінімум 250 об’єктів на території РФ, і назвав умову. Ракетами дальністю 300 кілометрів можна вдарити по кількох сотнях військових об’єктів на території Росії, сказав він.

Нагадаємо, політичний експерт Максим Розумний зазначив, що у РФ є 2 стратегічні плани – експерт пояснив, що задумали російські окупанти. Російські еліти можуть паралельно реалізовувати обидва стратегічні плани.

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