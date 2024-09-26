"РФ втратила дуже багато": Розумний сказав, хто може створити альтернативу Путіну

Втрата контролю над частиною Курщини не сприймається елітами РФ як серйозний удар і не змінить їхніх настроїв.

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Розумний сказав, хто може створити альтернативу Путіну/ колаж: Главред, фото: Главред, сайт Кремля

Країна-агресорка Росія за два з половиною роки повномасштабної війни проти України втратила дуже багато. Саме тому втрата контролю над частиною Курської області не сприймається російськими елітами як серйозний удар і не змінить їхніх настроїв.

На фоні загальної ситуації в РФ ситуація на Курщині не відчувається російськими елітами як дуже серйозний удар, тому це не підштовхне їх до того, щоб шукати способи завершити війну або скинути російського диктатора Володимира Путіна. Але вплинути на ситуацію або створити альтернативу Путіну можуть тільки ті люди, які мають відповідні ресурси і зв’язки всередині російських еліт. Таку думку висловив політичний експерт Максим Розумний під час чату на Главреді.

"Я не думаю, що це якось вплине на настрої російських еліт. Тому що втрата контролю над частиною Курської області – це не така вже й катастрофа у порівнянні з тим, що відбувається з Росією в багатьох інших вимірах: РФ за два з половиною роки втратила дуже багато – від золотовалютних резервів і до ринків нафти та газу, політичної ваги. Ті, хто розуміє, що відбувається, знають, що Росія втратила дуже багато. Але вплинути на ситуацію чи створити якусь альтернативу Путіну можуть тільки люди, які розуміють, що відбувається, і володіють відповідними ресурсами та зв’язками всередині російських еліт", – зазначив Розумний.

За його словами, для таких людей Курська операція не є суттєвою, адже вони проковтнули навіть бунт Пригожина.

"Для них Курська операція не є суттєвою: якщо вони проковтнули бунт Пригожина, який був внутрішнім розколом, серйозною загрозою легітимності Путіна та консолідованості путінського режиму й населення, то таке зовнішнє втручання й проникнення українських військ для них ще не є дзвіночком. Це для них просто епізод, який показує вразливість, але кардинально не змінює ситуацію", – сказав політичний експерт.

Дивіться відео чату з Максимом Розумним, в якому він розповів про загрозу заморозку війни в Україні:

Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Операція в Курській області – останні новини

Раніше повідомлялося, що українські десантники зайшли на ще одну ділянку кордону РФ. Операція українських військових стала другим успішним проривом ворожого кордону.

Також раніше повідомлялося, що Путін хоче вибити ЗСУ із Курщини до 1 жовтня – політичний експерт Максим Розумний дав неочікуваний сценарій боїв.

Нагадаємо, в ЦПД заінтригували позитивними новинами про те, що на Курщині є вдалі дії Сил оборони. Окупанти панікують і не розуміють, як коментувати події, що зараз відбуваються у Курській області.

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