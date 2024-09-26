Україна може уразити мінімум 250 об’єктів на території РФ: Жданов назвав умову

Ракетами дальністю 300 кілометрів можна вдарити по кількох сотнях військових об’єктів на території Росії.

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Україна могла б уразити мінімум 250 об’єктів на території РФ/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Україна могла б вдарити по кількох сотнях військових об’єктів на території країни-агресорки Росії, якби США і Велика Британія все-таки дозволили бити своєю зброєю вглиб російської території.

Наприклад, ракетами дальністю 300 кілометрів можна вдарити мінімум по 250 військових об’єктах росіян. Про це сказав полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

"На території Російської Федерації таких об'єктів дуже багато. Ракетами дальністю 300 кілометрів можна уразити як мінімум 250 об'єктів" – сказав Жданов. відео дня

Він зазначив, що це мінімум, який був зазначений у списках, переданих США.

"Утім, на мій погляд, таких об'єктів набагато більше. В окупованому Криму ми також нарахували 250 об'єктів для потенційних ударів. Потроху ворожі цілі там уражаються", – додав військовий експерт.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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