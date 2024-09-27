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У РФ є 2 стратегічні плани: експерт пояснив, що задумали російські окупанти

Альона Вороніна
27 вересня 2024, 04:45
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Російські еліти можуть паралельно реалізовувати обидва стратегічні плани.
Максим Розумный, российские военные
Експерт пояснив, що задумали російські окупанти/ колаж: Главред, фото: Главред, міноборони РФ

Якщо російським окупантам не вдасться до зими досягнути своєї мети і вийти на адмінкордони Донецької області, російські еліти не виступлять проти диктатора Володимира Путіна – вони діятимуть за двома стратегічними планами. Таку думку висловив політичний експерт Максим Розумний під час чату на Главреді.

"Вони будуть діяти за двома стратегічними планами. Перший план передбачає, що не взяли цього року, значить, візьмемо наступного. Як кажуть, "не мытьём, так катаньем". Мовляв, у них є час, їхня "СВО" за тиждень не закінчилася, і за три роки також, але "мы русские, нам виднее, мы будем воевать до бесконечности, во всяком случае, дольше, чем вы". Це перший стратегічний план", – зазначив Розумний.

Другий стратегічний план полягає в тому, щоб реалізувати китайсько-індійсько-бразильський план заморожування конфлікту.

"І тоді все розмивається, результати стають невизначеними. Мовляв, так, поки що росіяни припиняють воювати, але війну не програли. І в будь-який момент ми можемо відновити наші зусилля, але це на якусь невизначену перспективу відкладається, затягується. А тим часом у Росії далі закручуються гайки як у середовищі еліт, так і серед невдоволеного населення – і режим себе прекрасно почуває", – сказав політичний експерт.

Експерт переконаний, що ці два плани будуть паралельно розвиватися.

"Який реалізується – побачимо", – додав він.

Дивіться відео чату з Максимом Розумним, в якому він розповів про загрозу заморозку війни в Україні:

Хто такий Максим Розумний

Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Раніше політичний експерт Максим Розумний сказав, хто може створити альтернативу Путіну. Він зазначив, що РФ вже втратила дуже багато, тому втрата контролю над частиною Курщини не сприймається елітами РФ як серйозний удар і не змінить їхніх настроїв.

Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що Україна може уразити мінімум 250 об’єктів на території РФ, і назвав умову. Ракетами дальністю 300 кілометрів можна вдарити по кількох сотнях військових об’єктів на території Росії, сказав він.

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новини Росії війна в Україні Володимир Путін Максим Розумний
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