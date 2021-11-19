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Ці ліки не допоможуть: лікар опублікував список фуфломіцинів, на які українці витратили мільярди

19 листопада 2021, 12:00
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Дані препарати відсутні в клінічних настановах, в стандартах надання медичної допомоги. Також вони недостатньо вивчені з точки зору безпеки.

Ліки
Фуфломіцини продовжують користуватися популярністю серед українців / УНІАН

За 2020 рік українці витратили 14 мільярдів гривень на фуфломіцини - тобто на ліки без доведеної ефективності.

Як розповів медик Євген Скрипник у Facebook, серед ліків лідирують гомеопатичні препарати, харчові добавки. Ціни на них в аптеках зовсім немаленькі.

"У 2020 році українці витратили майже 14 мільярдів гривень на ліки, не передбачені сучасними стандартами лікування. Це препарати без доведеної або сумнівної ефективності, серед яких гомеопатичні, рослинні лікарські засоби та харчові добавки", - написав Срипник.

За словами фахівця, дані препарати відсутні в клінічних настановах, в стандартах надання медичної допомоги, недостатньо вивчені з точки зору безпеки.

"Більшість рослинних препаратів не мають доказової ефективності, не входять до стандартів надання медичної допомоги, оскільки не мають достатньої концентрації діючої речовини, стабільності вмісту або самої діючої речовини, їх комбінації не вивчені з точки зору безпеки та ефективності", - додав лікар.

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Список "фуфломіцинів"

На першому місці стоїть Канефрон Н, на другому - Протефлазід, а на третьому - Синупрет.

Також в списку лідерів Уролесан, валеріана та навіть настоянка глоду. Всі ці препарати продаються без рецепта.

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Фото Facebook Євген Скрипник
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Фото Facebook Євген Скрипник
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Фото Facebook Євген Скрипник

До слова, під дописом медика розгорілася дискусія. Українці пишуть, що купували деякі з цих препаратів і помітили позитивний ефект.

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Як повідомляв Главред, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував появу в Україні нових ліків прямої дії від коронавірусу.

Тим часом вчені з'ясували, що дешевий антидепресант, відомий як флувоксамін, знижує потребу в госпіталізації через COVID-19 серед дорослих, які не були вакциновані. Такі ліки мають протизапальні властивості, що можуть "заспокоїти" імунну систему.

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ліки новини України фуфломіцини
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