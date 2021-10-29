Вчені назвали дешеві ліки, які знижують ризик COVID-госпіталізації

Дешеві ліки знімає ризик госпіталізацій / Globeandmail

Вчені з'ясували, що дешеві ліки-антидепресант, відоме як флувоксамін, знижує потребу в госпіталізації через COVID-19 серед дорослих, які не були вакциновані.

Такі ліки мають протизапальні властивості, які можуть "заспокоїти" імунну систему, повідомляє Metro.

Вчені протестували флувоксамін( Fluvoxamine), майже у 1500 бразильців, недавно інфікованих коронавірусом, які піддавалися ризику важкого захворювання через інші проблеми зі здоров'ям, таких як діабет. Близько половини з них приймали антидепресант вдома протягом 10 днів.

Через чотири тижні спостережень виявилося, що в групі, яка приймала препарат, на третину менше потребували госпіталізації або тривалого перебування у відділенні невідкладної допомоги через коронавірусну хворобу.

Результати дослідження були опубліковані в середу в журналі Lancet Global Health.

Реклама

читайте також30% нових ознак: медики назвали симптоми коронавірусу

Дослідники припустили, що таке лікування можна використовувати в країнах, що розвиваються з обмеженим доступом до вакцин, тому що воно дешево і може забезпечити додатковий захист. Вони поділилися результатами з Національним інститутом охорони здоровя США, який публікує рекомендації щодо лікування, і сподіваються на рекомендацію Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Що відомо про препарат

Флувоксамін - синтетичний лікарський засіб, що відноситься до групи селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну. Препарат застосовується перорально. Випускається в таблетках і желатинових капсулах. У клінічній практиці застосовується з 1983 року.

Препарат застосовують при депресіях різного походження та обсесивно-компульсивних розладах. Ліки збільшує кількість серотоніну в мозку, що може допомогти поліпшити настрій людини.

Відзначимо, що серед можливих побічних ефектів можуть бути сонливість, нудота, біль в животі, порушення еякуляції, алергічні реакції. А ось при передозуванні можливі тахікардія, брадикардія, гіпотензія; порушення функції печінки; судоми і коматозний стан.

Флувоксамін протипоказаний при підвищеній чутливості до препарату, одночасному лікуванні інгібіторами моноамінооксидази, рамелтеоном, тизанідином, лінезолідом, моклобемідом, віком до 8 років. Препарат не рекомендований для застосування при вагітності та годуванні груддю.

Як розповів секретар РНБО Олексій Данілов, наші вчені завершили дослідження мутації коронавірусу, який вперше виявили в Британії. Він зазначив, що Україна заходить у пік захворюваності, найближчі два тижні "будуть складними".

Читайте повну версію інтерв'ю Главреда з Михайлом Річняком.