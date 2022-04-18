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"Є лють": Кулеба відкинув всі закиди з приводу неетичності українців щодо окупантів

18 квітня 2022, 09:34

За словами керівника МЗС Дмитра Кулеби, влада України постійно працює над законними способами притягнення російських окупантів до відповідальності.

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба / Reuters

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував недавні заяви ООН і Червоного Хреста з приводу того, що Україна на державному рівні ідентифікує російських солдатів за допомогою технології розпізнавання осіб, а потім фото вбитих окупантів відправляють їх родичам в РФ. Про це він сказав інтерв'ю для американської телерадіослужби CBS.

"Коли ви виявляєте 900 тіл мирних закатованих жителів, закатованих, коли знаєте, що тисячі були зґвалтовані, тобто лють і бажання притягнути винних до відповідальності. Ми як влада працюємо над законними способами", - сказав міністр.

Крім того, журналістка запитала у Кулеби, чому влада України не дозволила Червоному Хресту відвідувати російських військовополонених. Міністр у відповідь сказав, що було достатньо підстав для такого рішення.

"Є вагомі підстави скаржитися на те, як Червоний Хрест розгорнув свою діяльність в Україні з початку війни і на візит президента Червоного Хреста до Москви", - говорить міністр.

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Нагадаємо, раніше російський президент Володимир Путін збирався за кілька діб захопити Київ і великі міста України, але в реальності нічого не вийшло. Він може конструювати якісь моделі, однак в української держави свої плани-перемога і звільнення територій. Про це заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

В ефірі телемарафону UA разом дипломат сказав про те, що зараз не важливо, про що думає Путін, і кого збирається "добити". Коли він планував захопити Київ і великі міста України, то теж напевно думав так само, але на ділі вийшло по-іншому.

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Автор: Єгор Бунін
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російське вторгнення Дмитро Кулеба новини України
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