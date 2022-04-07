НАТО не надаватиме зброю Україні – Кулеба/ Reuters

НАТО як організація не буде поки що поставляти Україні зброю для захисту від російського вторгнення.

При цьому в Міністерстві закордонних справ України не розраховують, що Альянс змінить свою позицію щодо цього у найближчому майбутньому. Про це заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба після участі у міністерському засіданні НАТО в Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Я з обережним оптимізмом ставлюся до поставок від деяких союзників, але я не маю оптимізму, що НАТО загалом постачатиме Україні необхідну зброю в осяжному майбутньому. Це може змінитися, але поки я цього не бачу", – заявив Кулеба.

При цьому він зазначив, що Альянс як інституція заохочує союзників, щоб вони надавали Україні допомогу для боротьби проти Росії. Також він додав, що НАТО зараз служить платформою для обговорення таких речей.

В НАТО обговорили надання зброї Україні

Нагадаємо, у четвер, 7 квітня, міністри закордонних справ країн НАТО обговорили в Брюсселі подальші поставки озброєння Україні, зокрема важкої зброї. Генсек НАТО Єнс Столтенберг на початку засідання заявив, що є "нагальна потреба далі підтримувати Україну". Генсек НАТО підкреслив, що союзники постачають зброю Україні для забезпечення її права на самооборону.

Кулеба під час засідання закликав надати подальшу збройну підтримку Україні. Він наголосив, що нашій державі для захисту від РФ потрібна будь-яка зброя, у тому числі танки і швидкісні реактивні літаки.

Раніше в НАТО заявили, що війна в Україні, яку розв'язала Росія, може бути довгою та болісною. На тлі таких припущень країни НАТО розділилися в думках щодо того, як найкраще чинити з країною-агресором. Зокрема, деякі держави налаштовані підтримувати контакти з лідером Кремля.

При цьому повідомлялося, що НАТО хоче озброїти Україну так, щоби Путін не зміг знову напасти. Західні чиновники зазначають: Альянс прагне озброїти і навчити українців так добре, щоб Путін не захотів повторити спробу вторгнення в Україну.

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