УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

НАТО не надаватиме зброю Україні – Кулеба

7 квітня 2022, 18:06

Північноатлантичний альянс не планує надавати нашій державі зброю для захисту від російських загарбників. Проте її можуть поставляти окремі союзники.

кулеба нато
НАТО не надаватиме зброю Україні – Кулеба/ Reuters

НАТО як організація не буде поки що поставляти Україні зброю для захисту від російського вторгнення.

При цьому в Міністерстві закордонних справ України не розраховують, що Альянс змінить свою позицію щодо цього у найближчому майбутньому. Про це заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба після участі у міністерському засіданні НАТО в Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Я з обережним оптимізмом ставлюся до поставок від деяких союзників, але я не маю оптимізму, що НАТО загалом постачатиме Україні необхідну зброю в осяжному майбутньому. Це може змінитися, але поки я цього не бачу", – заявив Кулеба.

При цьому він зазначив, що Альянс як інституція заохочує союзників, щоб вони надавали Україні допомогу для боротьби проти Росії. Також він додав, що НАТО зараз служить платформою для обговорення таких речей.

В НАТО обговорили надання зброї Україні

Нагадаємо, у четвер, 7 квітня, міністри закордонних справ країн НАТО обговорили в Брюсселі подальші поставки озброєння Україні, зокрема важкої зброї. Генсек НАТО Єнс Столтенберг на початку засідання заявив, що є "нагальна потреба далі підтримувати Україну". Генсек НАТО підкреслив, що союзники постачають зброю Україні для забезпечення її права на самооборону.

Кулеба під час засідання закликав надати подальшу збройну підтримку Україні. Він наголосив, що нашій державі для захисту від РФ потрібна будь-яка зброя, у тому числі танки і швидкісні реактивні літаки.

Раніше в НАТО заявили, що війна в Україні, яку розв'язала Росія, може бути довгою та болісною. На тлі таких припущень країни НАТО розділилися в думках щодо того, як найкраще чинити з країною-агресором. Зокрема, деякі держави налаштовані підтримувати контакти з лідером Кремля.

При цьому повідомлялося, що НАТО хоче озброїти Україну так, щоби Путін не зміг знову напасти. Західні чиновники зазначають: Альянс прагне озброїти і навчити українців так добре, щоб Путін не захотів повторити спробу вторгнення в Україну.

Читайте також:

viber
війна в Україні НАТО оружие вторгнення Росії оборонне озброєння Дмитро Кулеба Північноатлантичний альянс
Реклама
Популярне
Нові можливості та збільшення доходу: 3 знаки зодіаку - щасливчики цього тижняНові можливості та збільшення доходу: 3 знаки зодіаку - щасливчики цього тижня Награбоване в Україні спливло у РФ: біженка з Ірпеня вирахувала мародераНаграбоване в Україні спливло у РФ: біженка з Ірпеня вирахувала мародера Не мовчить, як бабуся: онука Софії Ротару закликала світову спільноту допомогати УкраїніНе мовчить, як бабуся: онука Софії Ротару закликала світову спільноту допомогати Україні "Напруга загострюється": астролог назвала критичну точку війни і дату її завершення"Напруга загострюється": астролог назвала критичну точку війни і дату її завершення Чому Росія так швидко відступила від КиєваЧому Росія так швидко відступила від Києва
Підтримайте Главред

Останні новини

18:11

Ленд-ліз для України - що це і як він допоможе у війні з Росією

18:06

НАТО не надаватиме зброю Україні – Кулеба

18:05

Захід заганяє російську еліту в кут: які ризики це створює для УкраїниПогляд

17:59

Спецпідрозділ ЗСУ розгромив "елітну" бригаду ВДВ: захоплено командний пункт ворогаВідео

17:40

Накивали п’ятами, навіть танки загубили: ЗСУ відкинули орків на Луганщині на 6-10 кілометрівВідео

Реклама
17:31

"Салют був хороший": з'явилися деталі знищення Су-34 РФ під БородянкоюВідео

17:27

Затримання і мобілізація у війська РФ: омбудсмен розповіла про свавілля у Маріуполі і на ЗапоріжчиніВідео

17:24

Прикмети на 8 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

17:09

"Це звірства проти українців": країни G7 публічно звинуватили війська РФ за знущання в БучіВідео

17:08

Писав, що він у пеклі: мати загиблого в Україні окупанта все одно заявляє, що "війна була потрібна"Відео

16:46

У Зеленського поставили на місце Лаврова, який звинуватив Україну у відході від угод у СтамбуліВідео

16:33

"Покарав тебе Бог, Андрій": Бідняков в жаху показав реакцію росіян на смерть мами в Маріуполі

16:29

"Застрелений в потилицю": окупанти вбили екс-бойфренда ТодоренкоВідео

16:12

Зло обламало зуби: чому планам Путіна в Україні не судилося збутисяПогляд

16:09

Віталій Портников. Орбан і Путін: чому це фальшиве перемир'яВідеоблоги

16:00

Епіцентр тримає економічний фронт та допомагає захисникам України новости компании

16:00

Неймовірно смачний рецепт хачапурі, який може замінити хліб: готувати всього 7 хвилинВідео

15:59

Ворог накопичує сили: у ЗСУ попередили про ризики нового штурму Києва РФВідео

15:54

Україну можуть прийняти до Євросоюзу раніше, ніж інші країни – очільниця Європарламенту

15:31

Ембарго на енергоносії та трибунал ООН: ЄП висунув жорсткі вимоги щодо РФВідео

Реклама
15:30

Розпочався ямковий ремонт траси Київ-Чоп, проїзд скоро можуть відновити – Тимошенко

15:11

"Я зрозуміла, що наше особисте життя закінчилося": як зникла дружина Путіна

14:58

У Дніпрі рекомендували евакуюватися жінкам, дітям і літнім людямВідео

14:46

Лукашенко назвав "спецоперацію" війною і хоче брати участь в україно-російських переговорахВідео

14:37

Чому час працює проти ПутінаПогляд

14:35

Бійці ССО захопили системи ППО окупантів - трофеї передадуть армії УкраїниВідео

14:33

Буде важко, але вони "проваляться": Арестович відповів, чи зможуть окупанти оточити ЗСУ на ДонбасіВідео

14:28

У МЗС звинуватили Угорщину: допомагає Путіну лютувати в УкраїніВідео

14:13

"Звільнили Кабаєву і позбавили мільярдного доходу": коханку Путіна ховають від санкцій

13:59

"Він тепер голий бігає": дід-партизан відібрав у російського окупанта форму та їжуВідео

13:56

Російська армія планувала різанину в Бучі - німецька розвідка перехопила розмови окупантів

13:50

Фейгін розповів Мосейчук про те, чому росіяни готові відправляти своїх дітей на війнуВідео

13:43

Потужний удар ЗСУ на Луганщині: орків вибили з позицій і захопили трофеїВідео

13:42

Війну в Україні зупинять руйнівні санкції проти РФ: Єрмак озвучив програму максимум

13:41

Олексій Арестович. Як Україна буде мстити за БучуВідеоблоги

13:36

"Вкрали матрац і забули квашені огірки": Скрипка показав, як у нього вдома "гостювали" окупантиВідео

13:11

ЗСУ потрібно вистояти 2-3 тижні: український генерал пояснив, як зміняться позиції у війні в УкраїніВідео

13:09

"Підсмажили" Алігатора: Арестович оцінив знищення "супервертоліта" РФВідео

13:06

"Нам вдалося зберегти дружну атмосферу": Логунова повідомила про розлучення зі Ступкою

13:03

У грудні вже було ясно, що війна неминуча: Арестович пояснив, чому українцям не сказали правдуВідео

Реклама
12:56

Росія застосовує авіацію на Донбасі, оскільки в решті України її трощить ППО - АрестовичВідео

12:53

ОП: Чернігів зруйнований на 70%, завдання – відновити його у найкоротший термін

12:40

Укравтодор розчистив 29 км траси Київ-Чоп

12:37

Збіговисько бомжів у калошах: з Туви перекидають гарматне м'ясо на війну в УкраїнуВідео

12:30

Бучанська різанина: мер розповів, що 90% загиблих були застреленіВідео

12:25

Як позбутися тарганів в квартирі і будинку - народні засоби, які допомагають

12:25

Путін готує для себе вихід з гаазького глухого кутаПогляд

12:00

Макаревич показав новонародженого сина і оприлюднив рідкісне ім'я (Фото)Відео

11:59

У розвідці Британії попередили про підготовку нового удару РФ: названо напрямокВідео

11:51

"Їм самим хочеться крові, вбивств і зґвалтувань": Кім пояснив, чому росіяни варті свого правителя

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти