Пожежа на нафтобазі у Бєлгороді: Кулеба не підтверджує, але й не спростовує "роль України"

Не можу ані підтвердити, ані спростувати інформацію щодо можливої причетності України до пожежі на нафтобазі у Бєлгороді - Кулеба / Reuters

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не готовий говорити про те, чи причетна Україна до пожежі на складі палива в російському місті Бєлгород. Всіма військовими відомостями він не володіє. Київ продовжує очікувати на письмову відповідь Москви на пропозиції, які українська делегація виклала у ході зустрічі у Стамбулі. Про це він заявив під час брифінгу у Польщі.

Як повідомляє Reuters, глава української дипломатії не підтверджує, але й не спростовує інформацію про можливу причетність України до пожежі на нафтобазі у Бєлгороді.

"Я не можу ані підтвердити, ані відкинути твердження, що Україна була причетна до цього лише тому, що я не володію всією військовою інформацією", - зазначив Кулеба.

При цьому він додав, що Київ очікує на офіційну відповідь Москви на ініціативи, запропоновані українською делегацією під час перемовин у Туреччині.

Також Кулеба підкреслив, що закордонні держави не підштовхують Україну до компромісів у перемовинах з Росією.

Пожежа на нафтобазі у Бєлгороді

У п'ятницю вранці, 1 квітня, на нафтобазі у місті Білгород, Росія, сталася пожежа. Для ліквідації загоряння на місце події прибули всі екстрені служби.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков сказав, що пожежа сталася, мовляв, через "авіаудар з двох вертольотів Збройних сил України".

Радник глави МВС Вадим Денисенко заявив, що у жителів Бєлгорода в результаті пожежі на складі палива трапилася паніка.

За інформацією Сьогодні, у Міністерстві оборони України заявили, що у них немає відомостей про причетність ЗСУ до пожежі у Бєлгороді.

"Ми підозрюємо, що вибух нафтобази в російському Бєлгороді стався через безладність окупантів, або ж з метою приховати чиюсь корупцію", - сказали у відомстві.

Як повідомляє Інтерфакс, спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що ситуація у Бєлгороді "це не те, що можна сприймати як створення умов, комфортних для продовження перемовин" (з Україною, - ред.). Однак безпосередньо він ні в чому не звинуватив ЗСУ, заявив про "перевагу в повітрі під час операції" і підкреслив, що оцінюватимуть ситуацію силові відомства.

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