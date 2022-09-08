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Є прогрес: генерал США розповів подробиці контрнаступу ЗСУ

8 вересня 2022, 20:39

Україна з початку цього місяця перейшла в наступ на півдні, аби перехопити оперативну і стратегічну ініціативу.

ЗСУ, війська РФ
Генерал США розповів про контрнаступ ЗСУ на півдні / Колаж ОК Південь, УНІАН

Контрнаступ ЗСУ на півдні України перебуває на "ранніх стадіях", повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий" Рамштайн-5") на авіабазі в Німеччині.

Він сказав, що Україна з початку цього місяця перейшла в наступ на півдні, щоб перехопити оперативну і стратегічну ініціативу.

"Цей наступ триває. Цей наступ перебуває на ранніх стадіях, але ще досить рано давати повну оцінку", - заявив Міллі.

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У той же час, він додав, що українські сили ефективно застосовують вогневий вплив на противника, щоб сформувати наземні можливості для подальших маневрів.

За його словами, українці здійснюють дуже цілеспрямовані наступальні атаки. Станом на зараз спостерігається стійкий прогрес українців у цих наступальних діях.

Генерал США зазначив, що не вважає перевантаженими ЗСУ через те, що наступальні операції проводяться не тільки на Херсонщині, але останнім часом і на Харківщині. Він нагадав, що на Харківщині весь час відбуваються бойові дії. Крім того, бойові дії відбуваються як в контексті оборони, так і наступу, на всій ділянці лінії фронту з півночі від Харкова до півдня біля Херсона.

Що відомо про успіхи ЗСУ

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області в результаті контрнаступальних дій бійці Збройних сил України звільнили населений пункт Озерне недалеко від Слов'янська.

Успішними контрнаступальними діями відзначилися бійці стрілецького батальйону Національної гвардії спільно з 63 батальйоном 103-ї бригади територіальної оборони.

"Ми показали Росгвардії, куди їм слід йти і за яким кораблем. Визволяємо нашу землю клаптик за клаптиком, село за селом. За нами перемога. Слава Україні!",- заявили українські військові в опублікованому зверненні.

Крім того, в неділю вранці, 4 вересня, бійці Збройних сил України підняли синьо-жовтий прапор над селищем міського типу Високопілля у Бериславському районі Херсонської області.

Населений пункт знаходиться на північному сході Херсонщини і перейшов під контроль українських захисників. Інформацію про це підтвердили в прес-службі бригади імені Івана Богуна.

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