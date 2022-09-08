Термінове засідання Ставки верховного Головнокомандувача: у Зеленського розкрили подробиці

Ставка є органом вищого військового керівництва, який займається стратегічним управлінням військами в період війни.
У четвер, 8 вересня, відбулося засідання Ставки верховного Головнокомандувача щодо ситуації на фронті.
Як повідомляє пресслужба Офісу президента, учасники засідання розглянули активні дії сил оборони щодо звільнення територій України, тимчасово окупованих Російською Федерацією, а також визначили подальші оперативні завдання.
У ставці взяли участь:
- Міністр оборони Олексій Резніков та його заступник Ростислав Замлинський,
- Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний,
- начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала,
- командувач Національної гвардії Юрій Лебідь,
- командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко,
- міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,
- міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,
- міністр інфраструктури Олександр Кубраков,
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов,
- і заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.
У режимі відеозв'язку до зустрічі приєдналися:
- начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов,
- командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський,
- командувач військами Оперативного командування "Захід" Сергій Литвинов.
- командувач військами Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук.
Крім того, було проаналізовано стан матеріально-технічного забезпечення підрозділів та визначено актуальні потреби війська.
Чим займається ставка верховного Головнокомандувача
Ставка є органом вищого військового керівництва, який займається стратегічним управлінням військами в період війни.
У ставку входять президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, а також керівництво СБУ, військової розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших військових формувань і силових відомств.
Що відомо про успіхи ЗСУ
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області в результаті контрнаступальних дій бійці Збройних сил України звільнили населений пункт Озерне недалеко від Слов'янська.
Успішними контрнаступальними діями відзначилися бійці стрілецького батальйону Національної гвардії спільно з 63 батальйоном 103-ї бригади територіальної оборони.
"Ми показали Росгвардії, куди їм потрібно йти і за яким кораблем. Визволяємо нашу землю клаптик за клаптиком, село за селом. За нами перемога. Слава Україні!",- заявили українські військові в опублікованому зверненні.
Крім того, в неділю вранці, 4 вересня, бійці Збройних сил України підняли синьо-жовтий прапор над селищем міського типу Високопілля у Бериславському районі Херсонської області.
Населений пункт знаходиться на північному сході Херсонщини і перейшов під контроль українських захисників. Інформацію про це підтвердили в прес-службі бригади імені Івана Богуна.
Читайте також:
- Путін робив ставку на серпень, але навряд чи зможе захопити Україну-Міноборони Британії
- Зеленський терміново скликав Ставку верховного Головнокомандувача
- Зеленський знову провів засідання Ставки: прийняли важливі рішення