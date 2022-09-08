Термінове засідання Ставки верховного Головнокомандувача: у Зеленського розкрили подробиці

Володимир Зеленський / president.gov.ua

У четвер, 8 вересня, відбулося засідання Ставки верховного Головнокомандувача щодо ситуації на фронті.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, учасники засідання розглянули активні дії сил оборони щодо звільнення територій України, тимчасово окупованих Російською Федерацією, а також визначили подальші оперативні завдання.

У ставці взяли участь:

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Міністр оборони Олексій Резніков та його заступник Ростислав Замлинський,

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний,

начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала,

командувач Національної гвардії Юрій Лебідь,

командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко,

міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,

міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,

міністр інфраструктури Олександр Кубраков,

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов,

і заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

У режимі відеозв'язку до зустрічі приєдналися:

начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов,

командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський,

командувач військами Оперативного командування "Захід" Сергій Литвинов.

командувач військами Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук.

Крім того, було проаналізовано стан матеріально-технічного забезпечення підрозділів та визначено актуальні потреби війська.

Чим займається ставка верховного Головнокомандувача

Ставка є органом вищого військового керівництва, який займається стратегічним управлінням військами в період війни.

У ставку входять президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, а також керівництво СБУ, військової розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших військових формувань і силових відомств.

Що відомо про успіхи ЗСУ

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області в результаті контрнаступальних дій бійці Збройних сил України звільнили населений пункт Озерне недалеко від Слов'янська.

Успішними контрнаступальними діями відзначилися бійці стрілецького батальйону Національної гвардії спільно з 63 батальйоном 103-ї бригади територіальної оборони.

"Ми показали Росгвардії, куди їм потрібно йти і за яким кораблем. Визволяємо нашу землю клаптик за клаптиком, село за селом. За нами перемога. Слава Україні!",- заявили українські військові в опублікованому зверненні.

Крім того, в неділю вранці, 4 вересня, бійці Збройних сил України підняли синьо-жовтий прапор над селищем міського типу Високопілля у Бериславському районі Херсонської області.

Населений пункт знаходиться на північному сході Херсонщини і перейшов під контроль українських захисників. Інформацію про це підтвердили в прес-службі бригади імені Івана Богуна.

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