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Є загиблий і поранений: росіяни вдарили по Кіровоградській області

Олексій Тесля
18 вересня 2024, 10:45оновлено 18 вересня, 12:06
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Російські окупанти в середу атакували Кіровоградську область, повідомив Андрій Райкович.
Кіровоградська область
РФ вдарила по Кіровоградській області / Колаж: Главред, Фото: t.me/kirovogradskaODA

Унаслідок ворожої атаки Кіровоградської області одна людина загинула, ще одну поранено, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Андрій Райкович.

Унаслідок ворожої атаки в обласному центрі пошкоджено кілька житлових будинків, написав він у Telegram.

"В одному з дворів сталася пожежа. На жаль, є загиблий. Легкі поранення отримала 90-річна жінка. Медики вже надали їй допомогу. Госпіталізації не потребує. Усі відповідні служби працюють на місці", - зазначив очільник ОВА.

відео дня
Скріншот
/ t.me/kirovogradskaODA

Раніше Райкович повідомив про те, що російські окупанти в середу, 18 вересня, атакували Кіровоградську область.

"Прошу не ігнорувати тривогу. Кропивничан - не викладати жодних фото і відео", - написав Райкович у телеграм-каналі.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що в Києві та області було чути вибухи. У Київській обласній військовій адміністрації також повідомляли про роботу сил протиповітряної оборони по цілях РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ запустила по Україні понад півсотні дронів. Окупанти вдарили по Україні ракетами та дронами, збити вдалося не всі ворожі цілі.

Як повідомлялося раніше, під час нічної атаки дронів у ніч на 17 вересня українська ППО знищила 34 з 51 "Шахеда", два БПЛА повернулися в РФ. Протиповітряна оборона працювала в Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській і Харківській областях.

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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