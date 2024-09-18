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Пролунали 57 вибухів у дев'яти громадах: РФ масовано атакувала Сумщину

Анна Ярославська
18 вересня 2024, 09:40
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Силами протиповітряної оборони Сумщини вночі 18 вересня було знищено 16 ворожих "Шахедів".
ПОВІТРЯНА ОБОРОНА
На Сумщині працювали сили ППО / Колаж: Главред, фото: t.me/Sumy_news_ODA, ДержНС Сумщини

Російська окупаційна армія атакувала Сумську область - прогриміли 57 вибухів. Постраждали Сумська, Миколаївська, Хотинська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська громади.

Як повідомили в Сумській ОВА, вночі та вранці росіяни провели 37 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

У Великописарівській громаді було 5 вибухів. З території РФ було здійснено атаку FPV-дронами.

відео дня

По Хотинській громаді ворог бив з артилерії (2 вибухи), здійснив пуск КАБ (1 вибух).

У Шалигинській громаді зафіксовано атаку БпЛА (2 вибухи).

Краснопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (8 вибухів). Унаслідок обстрілу поранено одну людину. Також ворог здійснив обстріли з РСЗВ (6 вибухів), атаку БпЛА (10 вибухів), атаки FPV-дронами (4 вибухи).

У Білопільській громаді були пуски КАБ (6 вибухів), у Путивльській - також зафіксовані пуски КАБ (5 вибухів).

В Юнаківській громаді з території Росії здійснено пуск КАБ (1 вибух).

У Сумській громаді зафіксовано атаку БпЛА типу "Шахед".

У Миколаївській громаді здійснено пуски КАБ (4 вибухи).

"Крім того, силами протиповітряної оборони Сумщини сьогодні вночі 18 вересня було знищено 16 ворожих "Шахедів", - йдеться у повідомленні Сумської ОВА.

Масована атака РФ на Україну вночі 18 вересня

Російські окупанти атакували Україну ударними дронами типу "Шахед". Велика кількість безпілотників була запущена ворогом з Курської області РФ і залітала в Сумську область.

На Сумщині лунали потужні вибухи. Ворожі "Шахеди" атакували й обласний центр. Місцеві жителі повідомляють, що "Шахеди" летіли один за одним. Сили ППО робили все можливе, щоб не дати ворожим дронам долетіти до "цілі".

Також відомо, що РФ атакувала Запорізьку область. Голова Запорізької ОДА Іван Федоров заявив, що під атакою була Комишуваська громада. Росіяни зруйнували приватні будинки та інфраструктурний об'єкт. Унаслідок цього загинули щонайменше двоє людей, ще п'ятеро - поранені.

Крім того, в ніч на 18 вересня в Києві та області було чути звуки вибухів. На підступах до міста працювала протиповітряна оборона.

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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