РФ запустила по Україні понад півсотні дронів, їх збивали у 8 областях: деталі

Окупанти вдарили по Україні ракетами і дронами, збити вдалося не усі ворожі цілі.

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РФ запустила по Україні понад півсотні дронів/ колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада ТРО, Сили оборони Півдня

Країна-агресорка Росія у ніч на середу, 18 вересня, масовано атакувала Україну дронами. Російські окупанти запустили по українських областях 52 ударних безпілотників, а також три ракети.

Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України. Для відбиття ворожих цілей залучалася авіація, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

"У ніч на 18 вересня 2024 року російські окупанти завдали удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору окупованої Херсонщини та 52-ма ударними БпЛА із районів: Курськ, Єйськ – рф. До відбиття повітряного нападу противника залучались: авіація, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України", – йдеться у повідомленні. відео дня

У результаті протиповітряного бою було збито 46 ударних безпілотники.

Також ще п’ять російських дронів були локаційно втрачені завдяки активній протидії засобів радіоелектронної боротьби, і ще один безпілотник завдяки роботі РЕБ полетів до Росії.

"Також, внаслідок протидії, керовані авіаційні ракети не досягли бажаних противником цілей. Є пошкодження сільськогосподарської техніки, попередньо, обійшлось без жертв і постраждалих", – зазначили в Повітряних силах.

Збивати ворожі дрони довелося у 8 областях – протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях.

Удар РФ по Україні 18 вересня/ Повітряні сили ЗСУ

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Що відомо про дрони "Шахед"/ Інфографіка: Главред

Удари РФ ракетами і дронами по Україні – останні новини

Нагадаємо, під час нічної атаки дронів у ніч на 17 вересня українська ППО знищила 34 з 51 "Шахеда", два БПЛА повернулися в РФ. Протиповітряна оборона працювала в Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Також у ніч на 18 вересня у Києві та області було чути вибухи. У Київській обласній військовій адміністрації також повідомляли про роботу сил протиповітряної оборони. Відбулася атака дронів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ готує новий удар по цивільних об'єктах – в РНБО зробили тривожну заяву. Окупанти можуть готувати чергові удари по цивільних об’єктах, а перед цим намагаються посіяти паніку серед українців.

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