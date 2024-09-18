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Групові мішені для HIMARS: ЗСУ потужно б'ють по росіянах на полігонах – Forbes

Олексій Тесля
18 вересня 2024, 09:50
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Українські HIMARS щонайменше тричі з лютого завдавали ударів по російських полігонах.
ГІМАРС
ЗСУ завдають ударів з HIMARS / Wikipedia, УНІАН

Щонайменше п'ять разів за останні півроку ЗСУ вдарили з HIMARS по місцях скупчення російських окупантів поблизу лінії фронту. Нещодавній обстріл стався цього тижня, імовірно на відкритому стрільбищі неподалік Петровського району Донецька.

Як пише Forbes, на відео наслідків атаки зображено не менше десятка загиблих російських солдатів і розбиті транспортні засоби, що явно вказує на високоточні удари.

Уточнюється, що українські HIMARS щонайменше тричі з лютого завдавали ударів по російських полігонах у цьому районі, знищивши близько 100 окупантів. Ще два українські ракетні удари за той самий період - по одному на півдні та північному сході України - додали до числа загиблих щонайменше ще 150 осіб.

відео дня

Підкреслюється, що вся окупована Росією Україна перебуває в межах радіусу дії ракети М30/31 або радіусу дії ракети М39, яка запускається українськими гусеничними пусковими установками М270.

За словами наукового співробітника Центру нової американської безпеки у Вашингтоні Стейсі Петтіджона, постійні безпілотники "ускладнюють концентрацію сил". А керовані ракети роблять таку концентрацію потенційно фатальною для задіяних військ.

Видання пише, що російські ракети також уражали й українських бійців, але Росія втратила набагато більше своїх солдатів, ніж Україна. За даними Пентагону, близько 728 тисяч російських солдатів було вбито, поранено або взято в полон в Україні.

Журналісти вказують, що екстремальні втрати чинять непропорційно роз'їдаючий ефект на російські збройні сили. Кремль мобілізує 30 000 нових солдатів на місяць тільки для того, щоб замінити втрати на полі бою - і прискорює підготовку цих новобранців, щоб швидше доставити їх на фронт.

Водночас дисципліна та компетентність серед окупантів падають. "Російські збройні сили в Україні мають вкрай обмежені можливості для ведення маневреної війни через як втрату засобів мобільності, так і відсутність підготовки серед штабів і військ", - пояснював Український центр оборонних стратегій.

Той же самий брак підготовки допомагає пояснити, чому росіяни продовжують збиратися великими групами в межах досяжності смертоносних ракет, а потім від них гинуть.

Що відомо про Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі.

Forbes.com використовує "модель дописувачів", в якій широка мережа "дописувачів" пише і публікує статті безпосередньо на сайті.

У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

Раніше повідомлялося про те, що в районі полігону РФ у Донецькій області - серія вибухів. На Маріупольському напрямку пролунала серія вибухів, імовірно, прилетіло по казармам ворога, розповів Петро Андрющенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що під удар HIMARS на півдні потрапив російський генерал. Удар було завдано по КП окупантів у передмісті окупованого Генічеська Херсонської області.

Як повідомлялося раніше, в окупованому Луганську прогриміла серія потужних вибухів. Російські окупанти звинувачують у цьому Україну, заявляючи, що ЗСУ атакували ракетами ATACMS і Storm Shadow. За даними росЗМІ, у Луганську було 12 вибухів, удар завдано по Вищому авіаційному училищу штурманів і Луганському машинобудівному заводу.

Групові мішені для HIMARS: ЗСУ потужно б'ють по росіянах на полігонах – Forbes
/ Інфографіка: Главред

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