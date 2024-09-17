Нічна атака дронів: ППО знищила 34 з 51 "Шахеда", два БПЛА повернулися в РФ

У ніч на 17 вересня російська окупаційна армія атакувала Україну з повітря - ворог застосував 51 БПЛА. Силам ППО вдалося знищити 34 ударні дрони.
Як повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, з 19:00 до 06:00 радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 51 ударного БПЛА за напрямками: Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, мис Чауда - Крим.
Повітряний напад противника відбивала авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЄБ Повітряних Сил і Сил оборони України. У результаті протиповітряного бою збито 34 ударних БпЛА.
"Крім того, внаслідок активної протидії засобів РЕБ Сил оборони, дванадцять БПЛА локаційно втрачено в кількох регіонах України (інформація про постраждалих і руйнування не надходила). Ще два ворожі ударні безпілотники повернулися в Росію", - йдеться в повідомленні.
Протиповітряна оборона працювала в Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.
Повітряні атаки РФ на Україну
У ніч на 16 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами Shahed. Сили ППО збили в столичному регіоні близько двох десятків БПЛА ворога. Повітряну тривогу в столиці оголосили близько другої години ночі, тривала вона близько трьох із половиною годин.
Загалом за ніч сили ППО збили 53 з 56 ударних дронів. Ще три ворожі безпілотники локаційно втрачено в кількох регіонах, попередньо без постраждалих і наслідків.
У ніч на 12 вересня російські окупанти атакували Київ дронами "Шахед". Це була сьома атака на столицю з початку місяця. Усі дрони були збиті на підльоті до міста. Протягом ночі також оголошувалися погрози застосування балістики, але обійшлося без ударів по Києву.
Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
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