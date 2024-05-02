РФ стягнула під кордон із Сумами батальйони чеченців: Жданов оцінив ризики

Олег Жданов наголосив, що боєздатність батальйону доволі висока, адже це основна бойова одиниця будь-якої армії світу.

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Ситуація на Сумщині загострюється / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: google.maps

В інтервʼю Главреду військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів, чи здатна Росія піти на Суми. Він також відреагував на інформацію про те, що росіяни перекинули туди чотири батальйони чеченців.

"Я теж бачив цю заяву, але у ній не пояснюється, які це батальйони. А вони різні - танковий, артилерійський дивізіон, який за штатною структурою теж дорівнює батальйону, піхота, Росгвардія. Якщо цей батальйон сформувався у Чечні, то, скоріше за все, це може бути Росгвардія. У росіян вже є бойовий батальйон з добровольців-чеченців "Ахмат", який воює на Донецькому напрямку, а в основному такі батальйони "ахматівців-кадирівців"- це підрозділи Росгвардії, які не призначені для бойових дій. Тому як можна оцінити загрозу від них, якщо ми не знаємо їхнього складу?! Якщо це мотострілецькі батальйони, то в них є бронетранспортери або бойові машини піхоти. Піхота без танків не атакуватиме, тому і танки, і артилерія у цих батальйонів тоді теж мають бути", - відреагував Жданов.

Він вважає, що чотири батальйони суттєво не змінять ситуацію. Навіть якщо брати до уваги найбільший штат у 450-500 осіб для кожного з чотирьох батальйоні - це загалом близько 2000 особового складу, тоді як в кожній з трьох прикордонних областей РФ, тобто у Курській, Брянській та Бєлгородській областях знаходиться по 10-12 тисяч військовослужбовців тільки для прикриття кордону.

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"Тобто до 25 тисяч загалом на три області. А якщо ці чеченські батальйони, як зазначалося, перебувають на глибині 150-200 км від кордону, то це другий ешелон оборонної лінії на кшталт так званої лінії Суровікіна, яку сьогодні будують росіяни вздовж кордонів з Україною", - зазначив Жданов.

Однак експерт наголосив, що боєздатність батальйону доволі висока, адже це основна бойова одиниця будь-якої армії світу.

"Наприклад, стрілецький батальйон армії РФ може самостійно вести бойові дії до трьох діб і наступати до 1 км вглиб фронту (а на ділянці прориву - до 500 м). Завдання батальйону - просунутися максимум на 5 км вглиб противника на непідготовлену оборону і до 3 км - на підготовлену на ділянці прориву. Тому розвідку боєм на українському кордоні вони цілком можуть влаштувати. Тобто якщо це, наприклад, мотострілецький батальйон, то він може розгорнути бій з нашими прикордонниками, і ми будемо змушені тягнути туди резерви, але не відправимо їх на інші оперативні ділянки", - пояснив Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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