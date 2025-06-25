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Чи є загроза "килимових бомбардувань" Києва: генерал про сценарій нових обстрілів

Олексій Тесля
25 червня 2025, 03:30
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Інтенсивність дронових ударів РФ зростає, як і виробництво БПЛА, попередив Ігор Романенко.
дрони
РФ масовано б'є дронами / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, defence-ua.com

Важливе із заяв Романенка:

  • Україні поки не вистачає технічних засобів для повноцінного стримування агресії РФ
  • Удари по житлових кварталах Києва переслідують не стільки військові, скільки психологічні цілі

Військовий аналітик, генерал-лейтенант у відставці та колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (у 2006-2010 рр.) Ігор Романенко наголосив, що Україні поки що не вистачає технічних засобів для повноцінного стримування російської агресії. За словами експерта, називати масовані удари по Києву "килимовими бомбардуваннями" не зовсім коректно.

"Поняття "килимове бомбардування" виникло після військової кампанії США у В'єтнамі, коли стратегічні бомбардувальники B-52 знищували все на певній площі. Російські атаки за масштабом не дотягують до цього рівня. Однак варто визнати: інтенсивність дронових ударів зростає, як і виробництво БПЛА. В України є певні засоби для протидії, але їх недостатньо для широкого застосування. Щоб посилити оборону, нам потрібен час і можливості для масштабування виробництва", - пояснює експерт у розмові з ТСН.ua.

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Він також додав, що удари по житлових кварталах Києва переслідують не стільки військові, скільки психологічні цілі.

"Цілеспрямовані атаки по багатоповерхівках - це спроба морального тиску на громадян, особливо на жителів столиці. Київ - центр влади та ухвалення рішень, тому ворог прагне посіяти серед населення страх і паніку. Ці атаки стають передбачуваними - росіяни, як правило, готують удари увесь тиждень і завдають їх по понеділках. Це створює додаткову психологічну напругу, коли кожен понеділок стає днем очікування обстрілу", - каже генерал-лейтенант.

Чи є загроза 'килимових бомбардувань' Києва: генерал про сценарій нових обстрілів
/ Главред

Що стосується перехоплення дронів, тут теж є складнощі. За його словами, українські мобільні групи з кулеметами, зокрема з кулеметами "Максим", уже не справляються.

"Оскільки російські дрони піднімаються на висоту понад 1,5 км, а в деяких випадках - до 4-5 км завдяки модернізації та встановленню реактивних двигунів. Такі висоти поза досяжністю для наземних стрілецьких засобів. Зараз ефективною альтернативою можуть бути зенітні FPV-дрони, але їх необхідно масштабувати, а також навчати операторів для їх застосування", - резюмує Романенко.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ била по Україні півсотнею дронів, є поранені та руйнування. Унаслідок ударів в одному з обласних центрів є троє поранених - у двох поліцейських осколкове ураження кінцівок, а у 62-річної жінки переломи ніг.

Як раніше повідомляв Главред, раніше РФ вдарила по Києву сотнями дронів і ракет - полковник ЗСУ розкрив деталі атаки. Армія РФ випустила за ніч 315 дронів, серед яких були як ударні дрони, так і різні дрони-імітатори.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на тлі масованого удару РФ по Україні 10 червня звернувся до США. Український лідер наголосив, що потрібен жорсткий тиск заради миру.

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Хто такий Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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Юрій Романенко ракетний удар
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