Крим повернуть ЗСУ: військовий експерт пояснив марність переговорів з РФ

Експерт оцінив військовий шлях звільнення Криму / Reuters

Питання звільнення Криму від російської окупації необхідно вирішувати військовим (збройним) шляхом, заявив військовий експерт Олег Жданов.

Як підкреслив він у матеріалі на Главреді, відповідь на це питання має дати командування Збройних сил України.

"Якщо Генеральний штаб ЗСУ вважатиме прийнятним співвідношення втрат і успіхів при збройному звільненні Криму, то потрібно діяти так. Якщо ж наш Генштаб скаже, що співвідношення втрат і успіхів буде неприйнятним, і ціна звільнення Криму буде занадто високою, то, напевно, це питання доведеться вирішувати дипломатичним шляхом", - упевнений військовий аналітик.

Він не виключив, що в результаті спроби дипломатичного вирішення питання звільнення Криму Україна отримає умовний "Мінськ-3".

"Росія - монстр в переговорному процесі. Навіть зараз, подивіться, при всіх санкціях, при тому, що Росія стала нерукостискаємою країною-ізгоєм, російське лобі в міжнародній дипломатії найпотужніше: яку хвилю зараз підняли, намагаючись дискредитувати нас перед світовою спільнотою, щоб запобігти постачанню озброєнь в Україну", - вказав експерт.

"Якщо ми підемо в переговорний процес, Росія нас просто там "заб'є". А такі хлопці, як Макрон, Шольц і Драгі, скажуть нам: "Ну що ж ви, потрібно ж йти на компроміси. Всіх потрібно годувати хлібом, тому давайте-но, поступайтеся Путіну. Так що для України дипломатичний шлях - це шлях до поразки", - додав Жданов.

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Нагадаємо, раніше в США назвали сценарії завершення війни і оцінили ймовірність повернення Криму Україні.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі.

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