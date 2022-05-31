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Військовий експерт пояснив, чому росіяни змінили тактику в Україні

31 травня 2022, 04:55

За словами експерта Михайла Жирохова, є причина, чому російські окупанти в Україні перейшли до вуличних боїв і не рахуються ні з якими втратами.

окупанти, техніка
Військовий експерт пояснив, чому росіяни змінили тактику в Україні / колаж фото ЗСУ

Російські окупанти змінили тактику наступу на Сєвєродонецьк, оскільки прагнуть захопити місто до 12 червня ("Дня Росії"). Саме тому вони перейшли до вуличних боїв і не рахуються ні з якими втратами. Таку думку висловив у коментарі порталу "Апостроф" військовий експерт Михайло Жирохов.

"Їм потрібно ще взяти під контроль Сєвєродонецьк. Те, що вони змогли зайти на якісь другорядні Житлові комплекси, не означає, що вони контролюють все місто. Не зрозуміло з військової точки зору, чому росіяни почали бої в місті, де у них будуть величезні втрати. Замість того, щоб продовжити свою тактику охоплення міста і перехоплення комунікацій", ‒ пояснив фахівець.

За словами Жирохова, окупанти поспішають, прагнучи здобути будь-яку "перемогу "до 12 червня - "Дня Росії".

"Я думаю, що у них знову ж брак часу. Вони хочуть якихось результатів до наступного (після 9 травня - Главред) свято. А наступне свято - День Росії. Тому вони пішли в лобовий наступ на Сєвєродонецьк, який для них буде дуже цінним в плані ресурсів, в плані особового складу і в плані техніки", ‒ пояснив експерт і додав, що росіяни вже остаточно відмовилися форсувати річку Сіверський Донець.

Нова тактика ворога, каже Жирохов, полягає в УДАРі з іншого напрямку - на Сіверськ з початком наступу на Слов'янськ.

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Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов повідомляв про те, що система української протиповітряної оборони побудована в основному ще за часів СРСР і тому не може збивати абсолютно всі ракети, якими Росія обстрілює Україну.

За словами експерти, поки не закінчиться україно-російська війна, не тільки Київ, але і вся Україна буде жити з постійним відчуттям небезпеки.

"У нас ракети літають по всій території України. Ми намагаємося їх збивати наявними засобами ППО, але вони у нас ще з радянських часів і взагалі не призначені для протиракетної оборони. Вся Україна живе в такому режимі, приблизно як Ізраїль, що може прилетіти в будь-яке місто в будь-який час", - пояснив він.

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Автор: Єгор Бунін
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