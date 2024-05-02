Є дві причини: Братчук пояснив, чому РФ почала частіше атакувати Одесу балістикою

Російські окупанти використовують ракети "Іскандер" з касетними боєприпасами, щоб було більше жертв.

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Братчук пояснив, чому РФ почала частіше атакувати Одесу балістикою/ колаж: Главред, фото: скрін, Одеська ОВА

Російські окупанти останнім часом посилили ракетні удари по Одесі. Для атак загарбники переважно застосовують балістичне озброєння.

Є дві причини, чому окупанти почали частіше бити по Одесі балістикою – через те, що у ворога накопичено відповідний ресурс, і тому, що такі ракети дуже складно збивати. Про це сказав речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що російські загарбники використовують ракетах "Іскандер" бойову частину з касетними суббоєприпасами, щоб завдати якомога більше шкоди мирному населенню.

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"У ворога, по-перше, накопичено відповідний ресурс, ми це знаємо за даними Головного управління розвідки. Балістика, щодо "Іскандерів", він використовується з касетним боєприпасом для того, щоб було більше жертв. По-друге, балістика – це те, що зараз дуже складно перехопити, зокрема, на півдні. Тут уже наші сподівання на ті обіцянки, які, я впевнений, будуть виконані щодо посилення нашої протиповітряної оборони", – заявив Братчук.

Він наголосив, що країна-агресорка Росія робить ставку саме на балістику, бо українській протиповітряній обороні дуже складно збивати такі ракети.

Братчук додав, що такий ракетний терор триватиме до того часу, поки на півдні України не з’являться зенітні ракетні комплекси, які здатні знищувати балістичні ракети.

"Інша номенклатура ракет зараз не використовується, тому що вони перехоплюються нашими силами ППО. Тому ворог намагається бити саме тими боєприпасами, які сьогодні найболючіші. Думаю, що ця тактика триватиме, але в будь-якому разі ми посилимося і таких обстрілів стане менше", – сказав речник Української добровольчої армії Південь.

Хто такий Сергій Братчук? Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України. З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

Ракетні удари РФ по Одесі – останні новини

Нагадаємо, пізно ввечері 30 квітня окупанти атакували Одесу ракетами, в місті пролунали потужні вибухи. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворог вдарив по Одесі балістичною ракетою.

Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки загинули шість людей. Мер міста Геннадій Труханов повідомив, що через нічну атаку постраждали житлові будинки, в яких вибито вікна та двері, також пошкоджена цивільна інфраструктура.

Також ввечері 1 травня країна-агресорка Росія вдарила по Одесі балістикою. Ворог атакував пункт сортування "Нової пошти", на місці влучання почалась сильна пожежа. Після цього стало відомо, що внаслідок атаки постраждали 14 осіб.

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