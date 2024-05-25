'Усе сипалося': електрик урятував людей з Епіцентру в Харкові та розповів про вибухи

Відомо про двох загиблих працівників торгового центру, але ще 11 працівників ТЦ не виходять на зв'язок.

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РФ завдала удару по гіпермаркету в Харкові / Колаж: Главред, Фото: ДСНС, скріншот

У момент повітряної тривоги співробітники і відвідувачі гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, куди РФ скинула авіабомби, не встигли евакуюватися.

"Після оголошення повітряної тривоги персонал зробив усе можливе для якнайшвидшої евакуації відвідувачів і співробітників. Однак два удари по центральній частині будівлі сталися за лічені хвилини після отримання сигналу про небезпеку. Унаслідок атаки почалася масштабна пожежа", - повідомили в адміністрації торговельної мережі.

Зазначається, що наразі відомо про двох загиблих працівників торгового центру. Ще 11 працівників ТЦ не виходять на зв'язок. На місці події працюють рятувальники та пожежники.

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Що таке КАБ? КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія. Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС. Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею. Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

Подробиці удару РФ по гіпермаркету в Харкові

Як розповів Каналу 24 очевидець удару РФ, працівник "Епіцентру" Ігор, у момент влучання перебував у щитовій.

Чоловіка присипало осколками, але він зміг швидко вибратися й одразу вимкнув живлення гіпермаркету, щоб уникнути пожежі.

"Двох людей вивів, потім приїхали пожежники і спробували зайти всередину. Воно вже почало все там сипатися. Я хотів до наших дівчат. Потім тут бігав чоловік і говорив, що десь із правого боку в районі сантехніки перебуває жінка з дитиною. Пожежники молодці, воно ще не почало обвалюватися, як вони потрапили всередину", - розповів Ігор.

За його словами, кілька колег-дівчат із гіпермаркету перед вибухами зайшли до туалету, і їхня доля поки невідома, а їхні телефони не відповідають.

"Один співробітник був на виробах із металу - він убитий, а інший - працював на відділі - теж. Воно якраз у відділ ламінату прилетіло, мені здається. Охоронець, який був на складі, він вийшов, але він весь чорний і в шоці, його швидка забрала", - додав Ігор.

Дивіться відео - співробітник "Епіцентру" розповів про удар РФ:

/ Скріншот

Вибухи в Харкові 25 травня - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ вдарила по будівельному гіпермаркету Харкова. У результаті є загиблі та поранені. Російські окупанти атакували цивільну торговельну інфраструктуру міста керованими авіаційними бомбами.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський емоційно відреагував на удар по Харкову. Президент України Зеленський назвав ракетний удар РФ по гіпермаркету "проявом російського божевілля" і закликав партнерів надати більше ППО.

/ Інфографіка: Главред

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