Є 2 причини: експерт пояснив, що гальмує контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Експерт пояснив, що гальмує контрнаступ ЗСУ на Херсонщині/ скріншот, УНІАН

Вдала Харківська контрнаступальна операція - наслідок комплексних дій стратегічного відволікання уваги противника і концентрації його сил на іншому напрямку. На Херсонському напрямку ситуація абсолютно інша. Про це в коментарі 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

Він також зазначив, що Херсонська область дійсно є дуже складним військовим об'єктом. За словами Чорниця ‒ регіон в основному представляє з себе голий степ, на відміну від інших оперативних напрямків ЗСУ, де є потужні ліси. А це вкрай важливо для маскування і прихованого пересування війська.

Також важлива деталь - велика частина гідроспоруд, це повноводні річки, які дуже складно здолати.

"Переходити відносно "суху" річку легше, про що йдеться ‒ на південному сході Оскол і Сіверський Донець на літо опускаються, то танки і БТРи можуть перейти вбрід. З точністю до навпаки все на Херсонському напрямку - вода висока, а значить, потрібно майструвати понтонні переправи. Маємо розуміти, що це складні інженерні споруди та легка мішень для артилерії. Отже, степ плюс висока вода - абсолютно логічно, що наші війська будуть просуватися не так швидко", - говорить Черник.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький говорив-У Росії є 120-денний план на війну проти України. Подальші дії окупантів залежатимуть від того, що відбувається на фронті.

Через невдачі окупанти змушені кожні 30 днів вносити корективи в свої дії і концентруватися тільки на ряді напрямків.

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує передати Україні 16 танків, які здатні в бойових умовах наводити переправи. Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини. Танкові мостоукладчики Biber можна використовувати для проходження через воду або інші перешкоди.

Інші новини: