"РФ не матиме шансів": США дадуть Україні багато зброї за однієї умови – Гетьман

Основні тези Гетьмана:
- Якщо РФ відмовиться від запропонованих Трампом умов, США збільшать допомогу Україні
- Якщо Україна отримає зброю на 500 млрд долл, то в РФ не буде шансів у цій війні
Рішення Дональда Трампа щодо допомоги Україні може серйозно вплинути на подальший перебіг війни. Якщо країна-агресорка Росія не буде погоджуватися на те, що їй пропонують – а, найімовірніше, вона погоджуватися не буде, – то, як сказав Трамп, буде збільшено допомогу Україні. Навіть називалася сума – 500 мільярдів доларів.
Якщо Україні передадуть багато сучасної зброї, то в росіян не буде шансів у цій війні. Таку думку висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман, повідомляє OBOZ.UA.
"Якщо нам буде передано найсучаснішу зброю на суму 500 мільярдів, але не з погляду мішків з грошима, а контейнерів зі зброєю, то в росіян шансів у цій війні не буде. Тоді це дійсно буде суттєва допомога. Думаю, нам вистачить людей, які могли б користуватися цією зброєю, хоча питання з мобілізацією з порядку денного ніхто не знімав", – зазначив Гетьман.
Він наголосив, що Україні потрібно по кілька сотень танків, літаків і ракет, а не по кілька десятків.
"Простіше кажучи, нам потрібні не 30 танків Abrams, а 300, не 20 літаків, а 200, не дві ракети Tomahawk, які треба в сервант поставити і пил з них здувати, а 200. Ось це була б суттєва допомога", – сказав Гетьман.
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Хто такий Олексій Гетьман?
Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.
Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.
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