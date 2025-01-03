"РФ не матиме шансів": США дадуть Україні багато зброї за однієї умови – Гетьман

Якщо нам передадуть контейнери зі зброєю на суму 500 млрд долл, у росіян шансів в цій війні не буде, наголосив майор запасу ЗСУ.

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США дадуть Україні багато зброї за однієї умови/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін, Facebook Олексій Гетьман

Основні тези Гетьмана:

Якщо РФ відмовиться від запропонованих Трампом умов, США збільшать допомогу Україні

Якщо Україна отримає зброю на 500 млрд долл, то в РФ не буде шансів у цій війні

Рішення Дональда Трампа щодо допомоги Україні може серйозно вплинути на подальший перебіг війни. Якщо країна-агресорка Росія не буде погоджуватися на те, що їй пропонують – а, найімовірніше, вона погоджуватися не буде, – то, як сказав Трамп, буде збільшено допомогу Україні. Навіть називалася сума – 500 мільярдів доларів.

Якщо Україні передадуть багато сучасної зброї, то в росіян не буде шансів у цій війні. Таку думку висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман, повідомляє OBOZ.UA.

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"Якщо нам буде передано найсучаснішу зброю на суму 500 мільярдів, але не з погляду мішків з грошима, а контейнерів зі зброєю, то в росіян шансів у цій війні не буде. Тоді це дійсно буде суттєва допомога. Думаю, нам вистачить людей, які могли б користуватися цією зброєю, хоча питання з мобілізацією з порядку денного ніхто не знімав", – зазначив Гетьман.

Він наголосив, що Україні потрібно по кілька сотень танків, літаків і ракет, а не по кілька десятків.

"Простіше кажучи, нам потрібні не 30 танків Abrams, а 300, не 20 літаків, а 200, не дві ракети Tomahawk, які треба в сервант поставити і пил з них здувати, а 200. Ось це була б суттєва допомога", – сказав Гетьман.

Війна в Україні – останні новини

Як повідомляв раніше Главред, Світан назвав 2 головні завдання для України у 2025 році. Україні навряд чи вдасться перехопити ініціативу на фронті у 2025 році, вважає військовий експерт.

Також раніше в АТЕШ розкрили "спосіб виживання" окупантів під Херсоном. На тимчасово окупованій Херсонщині значно зросла кількість зламаної техніки, зокрема човнів і гідроскутерів, розповіли партизани.

Нагадаємо, полковник ЗСУ сказав, чи зможе РФ прорватися на Дніпропетровщину. Для прориву на Дніпропетровщину Росії потрібно значно збільшити свої сили, заявив Роман Світан.

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Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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