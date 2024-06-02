Якщо не оновили свої дані: чи штрафуватимуть військовозобов'язаних українок

У Кременчуцькому районному ТЦК відповіли, яким жінкам потрібно обов'язково пройти ЛКК і отримати військово-обліковий документ

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За що можуть оштрафувати військовозобов'язаних українок? / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні військовозобов'язаних жінок також штрафуватимуть на суму від 17 до 25,5 тисячі грн, якщо вони не оновлять свої дані протягом 60 днів - з моменту набуття чинності закону про мобілізацію 18 травня. Про це заявив керівник Кременчуцького районного ТЦК Мирослав Волков в інтерв'ю Telegraf.

"Їх також можуть штрафувати за порушення правил військового обліку, якщо вони своєчасно не оновлять свої облікові дані. Жінки певних спеціальностей, а це переважно медики, у віці від 18 до 60 років мають стати на військовий облік і отримати військово-обліковий документ", - наголосив офіцер.

Офіцер запевнив, що наразі в Україні мобілізують військовозобов'язаних жінок лише за бажанням.

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"У період обов'язкового уточнення облікових даних, який триває до 16 липня, на медичний огляд узагалі не направляють тих військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку від призову, які старші за 55 років, які заброньовані, та жінок, які мають дійсний військово-обліковий документ", - сказав він.

Причому, каже Волков, військовозобов'язаним жінкам, які не мають дійсного військово-облікового документа або вперше його отримують, слід пройти військово-лікарську комісію.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони та безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовозобов'язані українці повинні оновити облікові дані до 16 липня 2024 року. Після цього персональні дані потрібно оновлювати в разі їх зміни протягом тижня.

До того ж, в Україні запустили новий мобільний додаток для військовозобов'язаних під назвою "Резерв+". У ньому міститиметься QR-код, який вказуватиме на статус військовозобов'язаного, призовника або резервіста.

Також в Україні найближчим часом з'явиться документ єдиного зразка для призовників, військовозобов'язаних і резервістів, повідомив представник Генерального штабу Збройних Сил України, полковник Юрій Глущенко.

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