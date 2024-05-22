Закон про мобілізацію: спікер Міноборони пояснив, що чекає на 'обмежено придатних'

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін конкретно і чітко пояснив, що очікує на "обмежено придатних" після набуття чинності нового закону.

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Що чекає на обмежено придатних - спікер Міноборони відповів / колаж Главред, фото УНІАН

РечникМіноборони України Дмитро Лазуткін пояснив, що чекає на "обмежено придатних" після 18 травня - коли новий закон про мобілізацію набув чинності. Про це офіцер розповів в інформаційному дайджесті військового відомства.

Лазуткін, приміром, сказав, що направлення військовозобов'язаним на військово-лікарську комісію може бути видано в ТЦК і СП (у просторіччі - військкомату) тільки після оновлення персональних даних.

"Громадяни України, яких було визнано обмежено придатними до військової служби, до 4 травня 2024 року протягом дев'яти місяців підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби. Автоматично переведення в категорію придатних чи непридатних у чинному законодавстві не передбачено. Питання про придатність або непридатність до військової служби вирішує виключно ВЛК", - підсумував речник Міноборони.

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Раніше Главред розповідав, що таке ВІН-код і як його отримати під час нового військового обліку в Україні з 18 травня. Під час оновлення даних у ТЦК і СП військовозобов'язаним у військовий квиток наклеюють унікальний штрихкод. Главред з'ясував, для чого він потрібен.

Також раніше Главред розповів, що буде, якщо не оновити дані в ТЦК. В Україні з 18 травня буде змінено порядок і правила проведення мобілізації та військового обліку. Главред з'ясував, що буде, якщо не оновити дані в ТЦК і СП.

До того копи розповіли, скількох ухильників доставили до ТЦК у Києві. У Києві поліція продовжує активно вишукувати і доправляти в ТЦК і СП людей за порушення правил військового обліку або законодавства про оборону і мобілізацію.

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