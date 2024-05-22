20 тисяч грн на місяць: у Раді запропонували варіант бронювання від мобілізації

Нардеп Дмитро Наталуха виступив з пропозицією дати право бізнесу бронювати співробітників від мобілізації - за щомісячний внесок з кожної людини.

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Бронь від мобілізації / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, УНІАН

У Раді виступили з пропозицією дати бізнесу можливість бронювати співробітників від мобілізації за щомісячний грошовий внесок у районі 20 тисяч грн за кожного. З такою ініціативою виступив голова Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха (фракція "Слуга народу").

За його словами, вдалося напрацювати пропозиції щодо економічного бронювання українців. І, мовляв, роботодавці зможуть самостійно визначати стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу співробітників. Для цього потрібно буде вносити 20 тисяч гривень щомісяця за кожного з них, сказав нардеп.

"Не буде бізнесу з його податками - не буде за що утримувати наших захисників. Ось така може комусь неприємна, але очевидна правда. Але, ще раз - нехай бізнес вирішить сам, хто з його співробітників є стратегічним. Тільки бізнес є головним джерелом податків і економічного розвитку в Україні. Хоче цього хтось чи ні. Шлях через постанови уряду - морально і технічно застарів", - вважає Наталуха.

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Своєю чергою, голова підкомітету з питань взаємодії держави, бізнесу та інвестицій Ігор Марчук (фракція "Слуга народу"), вважає, що державі потрібна альтернатива у вигляді економічної мобілізації - заради економії коштів із бюджету та їх спрямування на додаткове фінансування ЗСУ.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

"Економічна мобілізація - це коли через механізм трудової військової повинності бізнес із залученням своїх ресурсів надає необхідні послуги та виконує роботи в тих сферах, у яких бізнес має більші компетенції та ефективність, ніж військові. Для прикладу такі сфери як: закупівлі, логістика, procurement менеджмент, медичне обслуговування, ремонт техніки, ІТ сфера, будівництво фортифікацій, побутове обслуговування, діловодство, HR тощо", - заявив нардеп.

Мобілізація в Україні - хто має право на бронь від мобілізації

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна розглядає питання справедливого і раціонального бронювання військовозобов'язаних від мобілізації. Країні потрібна працююча економіка та інфраструктура для підтримки військових, які захищають країну. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Мобілізація військовозобов'язаних віком від 25 років може забезпечити Силам оборони України близько 100 тисяч нових бійців.

Крім того, речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, коментуючи набуття чинності оновленою версією закону про мобілізацію в Україні, зазначає, що це дасть змогу державі знати, скільки здорових чоловіків віком від 18 до 60 років є в наявності, які вони мають військово-облікові спеціальності, і хто з них має право на бронювання або відстрочку. Він підкреслив, що це змінить підхід до війни.

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