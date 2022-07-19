Через місяць-два армія Лукашенка піде в наступ - білоруський доброволець ЗСУ / УНІАН і https://t.me/modmilby

Білоруський доброволець, який воює за ЗСУ у складі полку імені Кастуся Калиновського, розповів ‒ підконтрольна нинішньому білоруському режиму армія наступатиме на Україну незалежно від того, чи буде живий тамтешній диктатор Олександр Лукашенко, або мертвий. Як каже заступник командира полку Вадим Кабанчук (позивний "Ігор"), наказ наступати на Україну може віддати генерал Вольфович ‒ перший заступник білоруського міністра оборони.

"Це відбудеться через місяць-два. Відбудеться незалежно від того, чи буде Лука (Олександр Лукашенко — Главред) живий чи ні. Вони його переламають - чи віддасть він наказ про наступ, або за нього віддасть наказ генерал Вольфович", - говорить Кабанчук.

За словами добровольця, російський диктатор Путін змусив Лукашенка внести в законодавство Білорусі поправку, де зазначено, що в разі раптового зникнення президента країни виконуючим його обов'язки буде призначений повністю підконтрольний Кремлю генерал Вольфович.

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Нагадаємо, 5 липня голова Київської обласної Військової адміністрації Олексій Кулеба заявив, що небезпека нападу на Київ і область російських окупантів з боку Білорусі нікуди не зникла.

Республіка Білорусь за фактом бере участь у повномасштабній війні Російської Федерації проти України з 24 лютого.

Зокрема, з території цієї країни в бік українських населених пунктів летять ракети і бомби, російські окупанти заходили в Київську та Чернігівську області, а білоруські аеродроми використовуються російською авіацією.

Нещодавно і сам Лукашенко зізнався, що роль Білорусі у війні "давно визначена". Він заявив, що в союзі Білорусі та Росії вже давно створена єдина армія.

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