"Навіщо ображали владу в РФ?": Лукашенко підмазався до Путіна і звинуватив у всьому українців

Лукашенко назвав свою версію вторгнення в Україну / Колаж пресслужба президента Білорусі, УНІАН

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжує плясати під дудку Путіна. Він почав стверджувати, що у війні проти України, яку розв'язав російський диктатор, нібито винні самі ж українці. Про це він розповів в інтерв'ю білоруським пропагандистам.

Лукашенко почав стверджувати, що українці нібито спровокували Путіна тим, що "ображали його і демонізували".

"Навіщо ви ображали владу в Росії? Навіщо ви президента Путіна ображали?" - сказав Лукашенко.

Він додав, що Росія нібито напала з метою "поставити нашу державу на місце".

Варто зазначити, що це ще раз підтверджує те, що Путін від самого початку навіть не планував "захищати жителів Донбасу", яких в Україні нібито всіляко "ображали і утискали".

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Раніше Главред повідомляв про те, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко почав роздавати Україні поради, розповідаючи, що треба зробити, щоб нібито закінчити війну "прямо зараз". Він закликав українську владу сісти за стіл переговорів.

Також він зізнався, що давно мріяв про створення "панслов'янської держави", ще до того, як ця ідея відвідала його колегу, президента РФ Володимира Путіна. За словами Лукашенка, це ідея прийшла в голову першому саме йому, а не Путіну.

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