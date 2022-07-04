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Їжте круасани і ходіть в кафе: боєць ЗСУ звернувся до українців зі зворушливою промовою

4 липня 2022, 14:37

Як каже боєць Павло Вишебаба, головне завдання всіх українців зараз - бути максимально ефективними на своєму місці і старатися не впадати в зневіру.

ВСУ, кава
Боєць ЗСУ Павло Вишебаба звернувся до українців зі зворушливою промовою / instagram.com/vyshebaba / і ktkrzakusan / Flickr

Українцям анітрохи не варто соромитися ні своїх походів в тилу в кафе, ні зустрічей з друзями. Про це заявив боєць ЗСУ та відомий громадський діяч Павло Вишебаба, повідомляє "24 канал".

"Ми прекрасно розуміємо, що всі не можуть бути на фронті. У нас зараз одна людина на фронті, а дев'ять – в тилу. Будь ласка, працюйте, їжте круасани в кафе, живіть повним життям. Насолоджуйтесь цими хвилинами. Можливо, буде ротація, і ми поїдемо і теж з'їмо свої круасани", – підкреслив він.

Вишебаба також зазначив, що головне завдання всіх українців зараз ‒ бути максимально ефективними на своєму місці. А людина, яка знаходиться в пригніченому стані, таким бути не може в принципі.

"Тому ми зобов'язані піднімати свій бойовий дух і бути постійно в настрої, працювати і допомагати фронту заради тих, хто вже загинув і зараз працює на перемогу. Якщо для цього вам потрібно піти в кафе і з'їсти круасан ‒ їжте на здоров'я", – підсумував військовослужбовець.

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    Нагадаємо, раніше офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Юрій Кочевенко говорив, що українці повинні поставити жирну крапку у війні з Росією, закінчивши її перемогою над окупантами - для того, щоб наступні покоління не отримали війну "у спадок", а жили в мирі та безпеці у вільній країні.

    "І виходить, що ми передали її у спадок вже наступному поколінню. І ось ця думка не дає мені спокою. Я не хочу, щоб ми це передавали у спадок ще далі. Я не хочу, щоб мої діти повинні закінчувати те, що я не закінчив. Те, що ми все не закінчили", - зазначив офіцер.

    Український письменник, кандидат історичних наук і молодший сержант ЗСУ Назар Розлуцький звернувся до країн Заходу із закликом не пропонувати українцям здатися Росії, а допомагати невпинно зброєю, грошима або санкціями.

    "Нам не потрібні пропозиції здатися. Якщо ви не готові воювати разом з нами проти оскаженілого ворога, то допоможіть нам зброєю, грошима, санкціями. Нам потрібно дуже багато всього, щоб перемогти Росію і, таким чином, різко знизити рівень глобальної кризи. Але в нас є головним мотивом", - написав боєць.

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    Автор: Єгор Бунін
    ЗСУ новини України війна Росії та України
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