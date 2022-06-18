В Україні через війну щодня гинуть двоє дітей: Олена Зеленська потужно звернулася до Заходу

Олена Зеленська потужно звернулася до Заходу/ ua.depositphotos.com і УНІАН

Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського - закликала жителів Європи не забувати про війну і надати Україні статус кандидата на членство в Євросоюзі, тому що відмову Кремль сприйме як перемогу. Про це перша леді заявила в онлайн-зверненні, яке було опубліковано на її Telegram-каналі.

Як каже Зеленська, щодня через військову агресію Росії в Україні гинуть двоє дітей.

"Багато людей за ці майже чотири місяці, скільки триває російська агресія, кажуть, що їм важко навіть читати новини. Я дуже їх розумію. Кожній нормальній людині, яка має емпатію, важко щодня дізнаватися, як ракети прилетіли в чийсь будинок, прямо в кімнату, і вбили там сім'ю. Важко читати про розстріляну колону з написом "діти". Неймовірно усвідомлювати, що кожен день в Україні гинуть дві дитини", – сказала Зеленська.

Перша леді особливо зазначила, що жителі України зараз всерйоз борються не тільки за власний будинок, але і за зрозумілі людям по всьому світу цінності, перш за все – за життя і свободу.

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Нагадаємо, раніше Олена Зеленська зізналася, що відчуває себе приниженою через те, що повинна ховатися. Хоча це необхідно з міркувань безпеки.

"Ховатися - це приниження. Я відчуваю це приниження щохвилини. Я ніколи цього не пробачу. А загроза для життя постійно існує для кожного з нас - для всіх жінок, чоловіків і дітей України. Очевидно, всіх нас знищити неможливо. І всякий, хто вціліє, назавжди збереже це почуття", – сказала Зеленська.

Пізніше перша леді розповіла про те, що їхня сім'я з президентом Зеленським, як і величезна кількість українських сімей, зараз роз'єднана через війну проти Росії

"Він (президент України Володимир Зеленський – Главред) живе на роботі. Ми його майже не бачимо. Два з половиною місяці ми взагалі не бачилися, спілкувалися тільки по телефону", — говорила Зеленська.

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